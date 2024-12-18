Сына председателя Квалификационной коллегии судей Татарстана задержали за оправдание терроризма

В Татарстане задержали сына председателя Квалификационной коллегии судей республики Радика Гилманова по делу об оправдании терроризма. Гилманов в сети оправдывал атаки украинских беспилотников по Крыму 25 августа 2023 года и проявлял активность в проукраинских каналах. Во время задержания выяснилось, что язык интерфейса личного мобильного устройства Гилманова — украинский.

Возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Следственный комитет завершил расследование убийства инспектора Московской административной дорожной инспекции, совершённого в парке «Зарядье» 31 декабря 2022 года. 30-летнему бойцу смешанных единоборств (ММА) Ламберду Ахьядову (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) предъявлено обвинение в окончательной редакции. Следствие установило, что Ахьядов присягнул на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), был завербован в Турции и планировал устроить массовый расстрел в «Зарядье», где в предновогодний вечер было много отдыхающих. Боец увидел инспектора МАДИ, фотографировавшего автомобили, и, перепутав его с полицейским, решил отобрать у него оружие.