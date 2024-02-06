 

Борис Акунин объявлен в международный розыск, Арестович заочно арестован

 

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесён в перечень террористов и экстремистов) объявлен в международный розыск и заочно арестован на два месяца.

Чхартишвили обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.

Книга Чхартишвили "История Российского государства" выходила сорокапятитысячным тиражом, переиздавалась и усиленно продвигалась в столичных книжных магазинах. 

 

Также в Москве заочно арестован бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов). Он обвиняется по тем же пунктам: части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России») УК РФ.

Уголовное дело против Арестовича заведено и на Украине.

 

 


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