 

За убийство сотрудника МАДИ 31 декабря в Зарядье задержан Ламберд Ахъядов

 

Мужчина, который зарезал сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) под Парящим мостом в Зарядье 31 декабря, оказался бойцом смешанных единоборств Ламбердом Ахъядовым. Инспектор Святослав Серов снимал на камеру неправильно припаркованные автомобили, когда к нему подошёл неизвестный и потребовал прервать съёмку, а после отказа зарезал инспектора.

"Ламберд Ахъядов Бай-Алиевич — российский чеченский боец смешанных единоборств, член бойцовского клуба «Беркут»".

Ахъядов нанёс сотруднику МАДИ не менее шестнадцати ножевых ранений. 


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APN.ru