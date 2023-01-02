За убийство сотрудника МАДИ 31 декабря в Зарядье задержан Ламберд Ахъядов

Мужчина, который зарезал сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) под Парящим мостом в Зарядье 31 декабря, оказался бойцом смешанных единоборств Ламбердом Ахъядовым. Инспектор Святослав Серов снимал на камеру неправильно припаркованные автомобили, когда к нему подошёл неизвестный и потребовал прервать съёмку, а после отказа зарезал инспектора.

"Ламберд Ахъядов Бай-Алиевич — российский чеченский боец смешанных единоборств, член бойцовского клуба «Беркут»".



Ахъядов нанёс сотруднику МАДИ не менее шестнадцати ножевых ранений.



