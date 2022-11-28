 

Трёх выходцев из Средней Азии осудили за пропаганду терроризма

Первый Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Омске приговорил трёх жителей одного из государств Центральной Азии к различным срокам заключения за публичное оправдание и пропаганду терроризма. Осуждённые Урозбоев Азизжон Бахром угли, Тулашев Муродилло Баходир угли и Абдурахимов Мухаммад-Фатуллох Козимжон угли - жители Омска и граждане одной из стран Центральной Азии. Они "признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ "Публичное оправдание или пропаганда терроризма". Тулашев приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы, Урозбоев - к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Абдурахимов также признан виновным в содействии террористической деятельности и приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые четыре года - с отбыванием в тюрьме. 




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APN.ru