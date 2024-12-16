Сепаратистская организация заставила башкир извиняться за фото с флагом Российской империи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
после того, как члены экстремистской организации заставили двух молодых людей извиниться за опубликованное в социальных сетях фото с флагом Российской империи.
Телеграм-канал "Многонационал" рассказывает подробности
:
Сторонники запрещённой сепаратистской и неонацистской организации «Башкорт» под угрозой расправы заставили местных жителей извиняться за фото с флагом Российской империи. Призывы «разобраться» с парнями выложил один из основателей печально известной неонацистской организации Руслан Габбасов, который сейчас живёт в Латвии.