 

Сепаратистская организация заставила башкир извиняться за фото с флагом Российской империи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как члены экстремистской организации заставили двух молодых людей извиниться за опубликованное в социальных сетях фото с флагом Российской империи.
Телеграм-канал "Многонационал" рассказывает подробности
Сторонники запрещённой сепаратистской и неонацистской организации «Башкорт» под угрозой расправы заставили местных жителей извиняться за фото с флагом Российской империи. Призывы «разобраться» с парнями выложил один из основателей печально известной неонацистской организации Руслан Габбасов, который сейчас живёт в Латвии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Дело об избиении бойца СВО рассмотрят повторно; мигранта, избившего ребёнка в Красногорске, выдворят из РФ
» Переводчица на узбекский не получит 12 млн руб. от МВД РФ; в Новосибирской области проверят удаление фото учительницы на фоне храма
» После оскорбительного поста президента межрегионального узбекского землячества возбудят уголовное дело
» Минобороны РФ презентовало устройство для подавления дронов
» Пикетирующие Харьковский городской совет горожане сняли с флагштока флаг ЕС и заменили его флагом Российской Федерации
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

О подлинной истории Русского Балтийского Поморья и национальных кастратах

О подлинной истории Русского Балтийского Поморья и национальных кастратах

Черчилль – главный военный преступник ХХ века

Черчилль – главный военный преступник ХХ века

\

"Количество язычников в зоне СВО в Новороссии поражает!"

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

Умные бытовые приборы включают микрофон смартфонов и прослушивают владельцев

  • 16:29
  • 275

В Британии террорист заявил, что его оскорбляет вывеска питейного заведения, и подал в суд

  • 14:41
  • 298

Министр обороны РФ назвал украинские потери и призвал готовиться к вероятной войне с НАТО

  • 14:25
  • 298

Сепаратистская организация заставила башкир извиняться за фото с флагом Российской империи

  • 13:36
  • 326

Украинцы атакуют российские регионы, в Курской области расстреливали гражданских, не говорящих по-украински

  • 13:16
  • 349
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru