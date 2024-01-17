После оскорбительного поста президента межрегионального узбекского землячества возбудят уголовное дело

По данным ведомства, в одной из соцсетей Баратов опубликовал пост, где называет участников СВО "петухами" и отмечает, что его задевает термин "русский".

Руководителю ГСУ СК России по Москве поручено возбудить по этому факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Ранее телеграм-канал "Многонационал" отметил, что Баратова задевает, когда на российском телевидении говорят о русских, он считает это угрозой узбекской идентичности.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами, пояснив, что землячества имеют мало отличий от корсиканских или сицилийских преступных группировок: «Так же подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес и запугивают всех остальных».