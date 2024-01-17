 

После оскорбительного поста президента межрегионального узбекского землячества возбудят уголовное дело

 
Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после оскорбительного поста президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова в адрес участников СВО.

По данным ведомства, в одной из соцсетей Баратов опубликовал пост, где называет участников СВО "петухами" и отмечает, что его задевает термин "русский".

Руководителю ГСУ СК России по Москве поручено возбудить по этому факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования. 

Ранее телеграм-канал "Многонационал" отметил, что Баратова задевает, когда на российском телевидении говорят о русских, он считает это угрозой узбекской идентичности.

 

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами, пояснив, что землячества имеют мало отличий от корсиканских или сицилийских преступных группировок: «Так же подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес и запугивают всех остальных».

Толстой уверен, что в России не должно быть места «параллельным структурам со своими законами».

 

 



 

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