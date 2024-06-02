 

Дело об избиении бойца СВО рассмотрят повторно; мигранта, избившего ребёнка в Красногорске, выдворят из РФ

 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения участвовавшего в специальной военной операции бойца в подмосковном Реутове. Его избил уроженец Азербайджана, было возбуждено уголовное дело, но прокурор Реутова не дал ему ход. Бастрыкин снова дал указание возбудить уголовное дело.

 

Красногорский суд привлёк к ответственности уроженца Таджикистана, избившего одиннадцатилетнего мальчика из-за конфликта со своим сыном. Мигрант и его дети будут выдворены из России в течении двух недель.

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