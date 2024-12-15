В Петербурге мигрант изнасиловал девочку, в Амурской области накрыли мигрантскую ОПГ

В Петербурге объявлен в розыск мигрант, подозреваемый в изнасиловании пятнадцатилетней дочери своей сожительницы. Мужчина проживал с россиянкой и, пользуясь отсутствием сожительницы дома, принуждал её дочь к сексу. Не выдержавшая надругательств девочка рассказала обо всем матери, после чего та обратилась в правоохранительные органы.





В Амурской области силовики накрыли ОПГ мигрантов, которая нападала на местных жителей. Банду сколотил новый россиянин Исламбек Азизов из уроженцев Средней Азии, преимущественно из Узбекистана и Киргизии, чтобы заниматься рэкетом, мошенничеством и другим криминальным бизнесом. ОПГ задержали после того, как Исламбек откусил ухо человеку с которым у банды произошёл конфликт.

