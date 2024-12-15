ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской, Херсонской областях и ДНР, инструктора НАТО в Курской

Российский офицер группировки войск «Север» рассказал о том, что ВСУ перебрасывают инструкторов НАТО на передовую в Курской области. По его словам, это сказал на допросе пленный британский наёмник. Сначала он был инструктором на Западной Украине, после чего попал в Сумскую область и по итогу в Курскую. При этом украинские солдаты, которых взяли в плен вместе с ним, говорили, что среди них также были наемники из скандинавских стран — предположительно, датчане.