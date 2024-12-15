ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской, Херсонской областях и ДНР, инструктора НАТО в Курской

Житель села Курковичи Брянской области ранен
в результате удара украинского дрона.
Жительница Горловки, ДНР, ранена
в результате украинского дрона по автомобилю. Затем
в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль погиб
мужчина 1958 года рождения, ранена женщина 1958 года рождения. Ещё один мирный житель Горловки ранен
в результате артиллерийского обстрела.
Мирный житель ранен
в результате обстрела жилого сектора в Голой Пристани в Херсонской области.
Российский офицер группировки войск «Север» рассказал о том, что ВСУ перебрасывают инструкторов НАТО на передовую в Курской области. По его словам, это сказал на допросе пленный британский наёмник. Сначала он был инструктором на Западной Украине, после чего попал в Сумскую область и по итогу в Курскую. При этом украинские солдаты, которых взяли в плен вместе с ним, говорили, что среди них также были наемники из скандинавских стран — предположительно, датчане.