Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области с начала СВО отселены более 10 тыс. человек

Дом и хозпостройка повреждены
в результате украинского обстрела села Курковичи в Брянской области.
В Белгородской области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА Красный Хутор, хутор Старый, Дроновка, Пороз, Муром, Середа. С 24 февраля 2023 года более 10 тыс. жителей приграничных районов Белгородской области отселены в безопасные места, 273 человека получили ранения, 60 жителей погибли от действий ВСУ, трое из них - дети.
В Курской области с начала СВО повреждены более 700 домов
. Для собственников таких домов предлагается финансовая поддержка в размере 74 050 рублей за 1 кв.м.
В Донецке мирный житель ранен
в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона.
При артобстреле села Вербовое в Запорожской области погиб
бывший начальник караула пожарно-спасательной части №3 города Брянска Сергей Шпачков.
В Херсонской области ВСУ обстреляли
из "хаймарсов" аэродром, попав в основном по ангару с удобрениями, но также повредив гражданские самолёты.