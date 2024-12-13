 

Мошенники начали создавать виртуальные клоны банковских карт

 

Мошенники начали применять новую схему для кражи денег россиян, создавая виртуальные клоны банковских карт. Злоумышленники звонят и, представляясь сотрудниками сотового оператора, говорят, что необходимо продлить договор на обслуживание, для чего требуется установить мобильное приложение, а на деле шпионскую программу, с помощью которой мошенники смогут удалённо управлять устройством. 

Затем жертву обмана просят сфотографировать карту или поднести её к смартфону, ввести старый ПИН-код и якобы сменить его на новый. На устройстве жертвы активируют NFC (технологию беспроводной передачи данных). В то же время другая программа, на смартфоне мошенника, используется для перехвата данных карты. Виртуальный клон позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами.


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APN.ru