Погибшие и раненые в Белгородской и Херсонской областях, освобождённые сёла в Курской области сильно разрушены

В Теребренском сельском поселении Белгородской области атакой украинского беспилотника убит
боец территориальной самообороны. Другой беспилотник тяжело ранил
мирного жителя в Красной Ниве. Обстреляно Шебекино. Также при ударе дрона по автомобилю ранен
мужчина в Грузском.
Украинцы обстреляли автобус с пассажирами на трассе Голая Пристань - Новая Збурьевка в Херсонской области, один человек погиб
, двое ранены.
Сёла Дарьино, Плёхово и Новоивановка, из которых ВС РФ выбили ВСУ в Курской области, сильно разрушены
(до 95%), говорить об их восстановлении пока преждевременно.