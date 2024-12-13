Погибшие и раненые в Белгородской и Херсонской областях, освобождённые сёла в Курской области сильно разрушены

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В Теребренском сельском поселении Белгородской области атакой украинского беспилотника убит боец территориальной самообороны. Другой беспилотник тяжело ранил мирного жителя в Красной Ниве. Обстреляно Шебекино. Также при ударе дрона по автомобилю ранен мужчина в Грузском.
Украинцы обстреляли автобус с пассажирами на трассе Голая Пристань - Новая Збурьевка в Херсонской области, один человек погиб, двое ранены.
Сёла Дарьино, Плёхово и Новоивановка, из которых ВС РФ выбили ВСУ в Курской области, сильно разрушены (до 95%), говорить об их восстановлении пока преждевременно.
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