Два человека ранены
в Белгородской области в результате атаки ВСУ на движущийся автомобиль возле города Шебекино. Накануне вечером в Белгородской области произошло обширное отключение электроэнергии: без света
остались посёлки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, сёла Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной.
Два мирных жителя села Благовещенка Запорожской области ранены
в результате обстрела со стороны ВСУ.
В донецкой Горловке при выполнении профессиональных обязанностей тяжело ранены
три сотрудника телеканала НТВ, в частности Алексей Ивлиев. Они в коме
, у них минно-взрывные травмы.
Украинцы обстреляли Новую Каховку и Алёшки в Херсонской области, ранены трое, погибла
пожилая женщина. В
Новокаховском городском округе обстрелом повреждены электросети, произошло аварийное отключение электроснабжения в микрорайоне Основа в Новой Каховке, в поселке Днепряны, селах Райское и Райское-2, Тополёвка, Обрывки, Масловка, без света
остались около 4 тысяч человек. ВСУ применяют артиллерию, чтобы спровоцировать пожары на левобережье Днепра и таким способом уничтожить посевы в Херсонской области, отметил
губернатор Владимир Сальдо.