Нанофутуризм и русская культура

Нанофутуризм возник на перекрёстке этники (в широком смысле слова) и различных стилей минимализма. Нанофутуризм призван стать одним из куполов над пластами традиции, от кроманьонцев до Анны Ахматовой. Куполом, заботливо оберегающим избранное…

Поэтому нанофутуризм включает в себя все сферы жизни, важные для небольших групп людей: хозяйство, образование, творчество, предметы быта, досуг и пр. Но из всеобщности и разнообразия должно быть отобрано самое необходимое. Необходимое, воплощённое в удобных и компактных вещах, текстах. Ведь чем они миниатюрнее, тем разнообразнее мир, построенный из них немногими близкими друг другу людьми.

Огромную помощь новому направлению оказал средневековый мыслитель Оккам, разработавший принципы отсечения чрезмерного. Но, в отличие от сурового францисканца, мы работаем не бритвой, а садовыми инструментами. Мы растим один из многих цветков-куполов над пластами культуры. Наш должен вырасти небольшим и изящным. Но с корнями, уходящими вглубь на десятки метров. Один из цветков, который может вновь расцветать после суровых зим и жестоких засух.

Нанофутуризм: между прошлым и будущим

Ещё в давние времена появились культуры, основанные на использовании максимально лёгких, удобных и многофункциональных вещей. Но подобные принципы искусства в жизни всё более актуальны в наше время. Нанофутуризм – искусство будущего, стиль материальной культуры для коллектива выживания. Небольшой группы близких друг - другу людей, заинтересованных в поддержке друг друга. Объединённых по разному принципу, но главное, готовых помогать друг другу.

Нанофутуризм – это не просто художественное направление, а стиль жизни, охватывающий и ремесло, технику, вещи. Им нужны небольшие удобные вещи и кроткие ёмкие слова. И вещей, и слов не будет слишком много. Это то, что можно будет носить и возить с собой при переменах. Не только физически, но духовно. Те же лёгкие, компактные мобильные технические устройства, но без перегрузки ненужными функциями. Лёгкие куртки с подстёжками на пуговицах и капюшонами. Икона или портрет, которые можно носить на шее…

Короткие стихи и афоризмы. Небольшая книга, состоящая из коротких и ёмких разделов. Подобная хорошо сделанному справочнику или «Псалтири». Которую можно раз за разом читать и перечитывать. С начала, конца или середины. И которая не перестанет быть важной и нужной.

Краткие стихи всех членов коллектива, которые умещаются на одном листе. К нему можно прикрепить листок стихов избранных гостей. Афоризмы, из которых всё ясно без длинных наставлений и переговоров. И совсем немного большого и емкого, общего для всех. Автомобиль, палатка или дом, куда могут поместиться все сразу. Эпос или священная книга.

Несколько небольших, но очень ёмких накопителя цифровой памяти, которые могут вместить в себя очень и очень многое, что нельзя носить или возить с собой, и где нет возможности оказаться… И возможность проецировать объёмные голограммы всего этого…

Необходимы гаджеты – трансформеры, многофункциональные, которые можно соединять и разбирать на независимые рабочие блоки. В мире ноутбуков трансформеры уже хорошо известны. Так именуются лэптопы, которые могут менять свой форм-фактор, быть и ноутбуком, и планшетом. Экран у такого гаджета может поворачиваться вокруг вертикальной оси. В свернутом состоянии это планшет с сенсорным дисплеем. В развернутом – ноутбук или нетбук, с физической клавиатурой. Преимущества двух миров в одном гаджете (1).

Однако нанофутуризм предполагает скорей не единое устройство, а небольшую лёгкую цифровую платформу, отдельные элементы которой могут отсоединяться и работать самостоятельно (смартфон, компьютер, минисервер и пр.). Эти элементы также должны состоять из ещё меньших элементов, отделяющихся друг от друга для удобства разбора и починки устройств. Отдельные элементы и блоки должны быть сравнительно легко взаимозаменяемы, детали с одних из них должно быть можно использовать на других.

Некоторые детали можно будет делать самим на семейном 3D – принтере, единственном относительно громоздком предмете. При этом обладатели 3D– принтера могут получать для него электричество с помощью легких переносных солнечных панелей. Конечно, над их мощностью ещё надо немало работать.

Ярким воплощением нанофутуризма является творчество Ирины Мартусенко (Гаркуши). Например, циклы линогравюр. Папка с линогравюрами невелика, но вместительна. Её легко носить в рюкзаке или сумке. Открыв – удобно перелистывать справа налево и слева направо. Гравюрами из маленькой невесомой папки можно украсить стены обширного помещения.

Линогравюры впечатляют и при беглом осмотре, и при неторопливой медитации, при неспешном ожидании. Каждое изображение – отдельный мир, сдержанный и до конца непознаваемый. Корень для тысяч смыслов, готовых развернуться неожиданными воплощениями, но пока тихо созерцающими себя и друг друга. А серия линогравюр – серия разных, но родных друг другу миров. Они будто планеты одной звезды или дети в многодетной семье…

В рамках нанофутуризма очень важно декоративное оформление поверхностей самых разных предметов, которые, кроме своего утилитарного назначения должны быть и предметами искусства.

Таким образом, нанофутуризм открывает возможности для художественного осмысления мира будущего. Будущего не умозрительного, а того, что уже наступает или в чём-то уже наступило.

1.Трансформеры в реальной жизни /Электронный ресурс:http://www.nestor.minsk.by(дата обращения – 07.01.2016).

Русская изба

Традиционная русская изба могла быть построена быстро, с применением минимума материалов и инструментов. Изба могла быть перевезённой на другое место. Особенно удобно было транспортировать разобранную избу по реке. Под одной крышей с жилыми помещениями в избе могли находиться места содержания домашних животных, мастерские, складские помещения (в таких случаях комплекс под крышей нередко называли хоромами).

Русская печь – центр избы, кажется большой и громоздкой. Но она позволяла поддерживать достаточно высокую температуру в разных помещениях избы в зимнее время. К тому же на печи можно было спать, в ней можно было мыться – она была многофункциональной.

Переселяться в избу не обязательно. Но задуматься над принципами её устройством, полезными характеристиками при устранении недостатков (например, пожароопасности) не помешает.

Нанофутуризм – это вселенная малых автономных миров

Возможно три главных направления нанофутуризма:

(1) Малый мир как алмаз. Единый малый мир, который прочен и неизменен в меняющейся и непостоянной вселенной.

(2) Резиновый мир. Единственный мир постоянно меняется вместе со вселенной.

(3) Малые миры из бумаги. Человек легко и быстро меняет малые миры. Они лёгкие и непрочные, но их много.

В зависимости от направления действия с малыми мирами, взаимоотношения между ними могут быть абсолютно разными.

3D-принтер – друг обычного человека

3D-принтер обеспечивает своему владельцу гибкость и автономность. С помощью 3D-принтера можно легко самостоятельно изготавливать большинство простых вещей, необходимых в быту: посуду, многие инструменты, обувь, одежду и пр. Если 3D-принтер применяется для коммерческого производства, он позволяет гибко менять объём производства от штучного до серийного, а также ассортимент изделий (1). Выбирать 3D- принтер следует, ориентируясь на следующие критерии:

1.Виды пластика, которые можно использовать для печати.

Существует два вида пластика, используемого для печати в 3д: АБС (изготавливается из растительного сырья, например, кукурузы) и ПЛА (его делают из отходов нефтяного производства). Второй вид сырья более долговечный и прочный, но не все пожелают покупать сделанные из него вещи, особенно, если речь идет о детских игрушках или зубных протезах. Именно поэтому лучше покупать 3D-принтер, что работает с двумя видами пластика.

2.Диаметр печатающего сопла, который напрямую влияет на качество печати. Лучше покупать принтер 3D, размер сопла в котором не больше чем 100 микрон.

3.Размер готового изделия. Хорошим считается принтер, на котором можно изготовить изделие размером до 30 см куб. и весом до 5 кг.

Принтеры, которые создают совсем уж миниатюрные изделия (не более 10 см куб.) приобретать невыгодно.

4.Цветовая гамма печати. Большинство принтеров для домашнего использования печатают продукцию 3D в одном цвете. На многоцветную печать способно оборудование, которое стоит очень дорого и вряд ли окупится, поэтому, если есть такая необходимость, то лучше подкрасить готовые изделия вручную. Так бизнес с 3D-принтером станет самоокупаемым в максимально короткий срок (2).

Одноцветные 3D-изделия можно покрывать цветными изображениями, орнаментом. Они могут заменяться причудливыми чехлами другого цвета, различными аппликациями, также напечатанными на 3D-принтере. Вещи, вышедшие из 3D-принтера, обычно шлифуют, полируют. Но в некоторых случаях поверхность лучше оставлять необработанной. В таком виде вещь может выглядеть старинной, имеющей долгую историю (3).

Но у 3D-печати есть и свои недостатки. 3D-принтер пока не дешев, изготавливать на нём можно отнюдь не всё что угодно: слишком маленькое или слишком большое (зависит от размера сопла), есть ограничения по сырью для устройства. Настройка, а тем более - самостоятельная сборка требует времени и кропотливой работы. Необходимо тщательное соблюдение технологических параметров. Использование 3D-принтера не приносит значительной прибыли, так как крупносерийные изделия дешевле.

3D- принтер есть смысл использовать:

1.Когда есть возможность собрать его своими руками.

2.Когда есть необходимость изготавливать на месте массу таких предметов, как пластиковые трубы и другие подобные предметы, нужные для завершения строительства и обустройства участка.

3.Когда хозяйство включено в сферу индустрии отдыха и туризма: можно печатать на 3D-принтере различные сувениры, посуду и пр. Т.е, простые вещи, которые можно изготовить из одного материала.

4.Очень важно наладить производство сырья для 3d – принтеров из отходов, мусора и легко доступных отечественных материалов.

Примечания

1.50 крутых вещей для печати на 3D-принтере / Электронный ресурс:https://geektimes.ru(дата обращения – 14.01.2017); Что можно напечатать на 3D-принтере для продаж в малом бизнесе / Электронный ресурс:http://businessideas.com.ua

2.Бизнес на 3D-принтере / Электронный ресурс:http://biznesprost.com(дата обращения – 14.01.2017).

3.Постобработка пластика после 3D-печати: механическая и химическая / Электронный ресурс:http://rusabs.ru(дата обращения – 14.01.2017).

Что не может быть нанофутуризмом?

1. Всё огромное, слишком яркое, пафосное и громоздкое, небоскрёбы напоминающие, «Титаник».

2. Всё тяжелое, бесполезное, бессмысленное и дорогостоящее, как лимузин.

3. Слишком путанное и противоречивое, как дворец эпохи барокко или нынешний смартфон.

4. Всё вялое и расслабленное, как дауншифтер на пляже в Гоа. Дауншифтер-нанофутурист растит картофель посреди леса или виноград на склоне горы.

5. Всё неуютное отстранённое и холодное, как интерьер с серебристым металлом, напоминающим ледяную пещеру.