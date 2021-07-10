Социогнозис и нанофутуризм.

Наступающий неофеодализм требует от нас самоорганизации. Только она даст возможность помочь себе и другим. А также способности наслаждаться всем мало-мальски хорошим.





Неофеодализм это:

Неофеодализм — это не только (и не столько) жесткая социальная иерархия и «кастовый строй», «беззаконие». Это исчезновение социальных институтов индустриального-постиндустриального общества (бюрократии, системы образования, дорогой и большой армии, массовой культуры и искусства). Эти институты во многом заменит хайтек (но где-то обойдутся и без него). В таких условиях уклад жизни может основываться бесправии «низов», которых власть непрерывно контролирует в режиме реального времени. Но может основываться и на прямой демократии. И на различных сочетаниях выше названных полюсов. Например, где-нибудь и когда-нибудь прямая демократия может соединиться с наследственной монархией (как гарантией против захвата власти диктатором).

Значимость самоорганизации, внеэкономические социальные факторы могут сблизить неофеодальный уклад с обществами «долгого» железного века, который включает в себя Античность и Средневековье. Возможный минимализм в технике и искусстве, экономическая и техническая самодостаточность малых коллективов может сблизить его с мезолитом. В то время как ослабление и деградация религиозных и философских систем Осевого времени может возвратить духовную жизнь общества на уровень эпохи бронзы и более ранних эпох. В частности, привести к реальному обожествлению некоторых людей, вещей, предметов.

Но надо помнить, что это разнообразие может быть унифицировано, сведено на некоторое время к нескольким шаблонам. Или наоборот. Всё может быть! Надо о талебовском чёрном лебеде. Что-то случилось — и одни линии вероятного развития пресеклись. Открылись новые и пр..





Коллектив выживания

Коллектив выживания – минимальная группа людей, могущих совместно обеспечить своё существование, пользуясь услугами посторонних в минимальной степени. Основная цель коллектива выживания — культурное и физическое самосохранение и воспроизводство. Коллектив выживания - частный случай контактной группы. Это - характеристика коллектива выживания как идеального типа. На деле реальные коллективы выживания чаще всего активно сотрудничают друг с другом в рамках сетей коллективов, выполняет только часть функций, необходимых для поддержки членов коллектива.

Другая важная характеристика коллектива выживания – это коллектив, посредник между семьёй (отдельным человеком) и обществом в целом (народом, государством). Коллектив выживания амортизирует давление на человека государственных и прочих структур, помогает человеку защититься от произвола сильнейших, пережить трудные времена, экономические и социальные кризисы и пр..

Коллектив выживания требует от человека соблюдения неких установленных в нём моральных норм, совместной деятельности на благо всего коллектива и других его членов.

Коллективы выживания, как правило, объединены в какие-либо более крупные структуры, например, этносы, церкви. Эти объединения строятся, помимо всего прочего, на основе солидарности, общности интересов.

Существует масса различных традиционных видов коллективов выживания. Это группы, организованные по родственному и территориальному принципам, религиозные сообщества. Известны как традиционные, так и модерные виды коллективов выживания, такие как территориальные органы самоуправления и самоорганизации. При этом коллективы выживания отличаются от других видов самоорганизации стабильностью, они чаще всего существуют на протяжении жизни нескольких поколений. Различные «краткосрочные» виды самоорганизации могут со временем превратиться в коллективы выживания, но не обязательно. Специфика современной ситуации в том, что традиционные коллективы выживания в среде европейских народов (в том числе и русского) ослаблены и малоэффективны.

Коллективы выживания и политические структуры различны по своей сути. Главная цель коллектива выживания – защита интересов его членов. Настоящая политическая структура должна иметь цели более значимые, чем интересы её членов. Политические структуры должны поддерживать и защищать коллективы выживания. Те, в свою очередь, в обмен на помощь должны поддерживать политические структуры, иногда поступаясь ради них некоторыми своими интересами.

Смешение функций этих социальных весьма вредно. Если политическая структура становится коллективом выживания для небольших (ой) групп лиц, это приводит к коррупции и развалу структуры на отдельные элементы. А чрезмерная идеологизированность коллектива выживания, подчинённость его внешним целям может легко привести к забвению главных целей – выживания, физического и культурного воспроизводства, и, в конечном счёте — к его гибели.

Коллектив выживания также не является коммерческой структурой, нацеленнной в основном на получение прибыли.

Коллективом выживания не могут быть сообщества, пользу из которых извлекают лишь некоторые из их членов.

Изучение коллективов выживания.

Научные исследования в рамках концепции коллективов выживания могут быть очень разными. Например, направленными на выявление их локальной специфики (преобладания родственного либо территориального начала, роль конфессионального фактора, их взаимодействие; уровень разветвлённости сетей коллективов, специфика взаимодействия с государственными и потестарными структурами, другими видами самоорганизации, степени сохранности). Очень важно установить степень автономности коллективов выживания и их сетей, набор выполняемых ими функций. Важно понять роли лидера и большинства членов коллектива выживания, а также принципы разделения – слияния коллективов, создания новых. Коллективы выживания изучаются в рамках социологических и этнологических / антропологических исследований местных институтов семьи и устойчивых общинных структур, (например, комплекс концепций общинных исследований (сommunity studies)), методики изучения функционирования социальных сетей с акцентом на их гибкость и изменчивость (social network), локальной и семейной истории. Немаловажен и психологический аспект.





Коллективы выживания: классификация

Коллективы выживания делятся на родственные – группы более или менее близких родственников, иногда включающие символически породнённых неродственников.

Территориальные – чаще всего люди, живущие в одном поселении или непосредственно по соседству друг от друга, или в пределах одной, чётко очерченной территории, не образующей единое поселение.

Религиозные коллективы выживания – это группы последователей одной и той же религии или группы «профессионалов», посвятивших себя только религии. Они сходны или с территориальными коллективами выживания, или с мужскими союзами. Весьма устойчивы, несмотря на смену эпох.

Классический пример кровно-родственных коллективов выживания – семейные объединения народов Сибири и североамериканских индейцев.

Территориальный коллектив – славянский хутор или маленькое село.

Религиозный коллектив – старообрядческая община, общины протестантов-диссидентов.

При этом очень часто один и тот же коллектив выживания сочетал черты разных типов. Нередко русская поземельная община была ещё и церковным приходом. В период модерна «традиционные» коллективы выживания разрушаются, нередко – целенаправленно (уничтожение русского крестьянского мира).

В некоторых случаях роль коллективов выживания временно выполняют различные мужские воинские, религиозные сообщества и пр..

Некоторые черты коллективов выживания восприняли функциональные элементы «нового общества. В эпоху модерна продолжали сохранять значимость религиозные коллективы выживания, хотя светская идеология их существенно потеснила. Коллективы выживания продолжали сохраняться до второй половины XXвека в среде русской эмиграции, так же как и другие этнические диаспоры-землячества.

В эпоху постмодерна функциональные элементы «цивилизованного» общества лишаются остатков сходства с коллективами выживания. Общество атомизируется, и отношения в коллективах обезличиваются. В целом коллективы выживания охватывают меньшинство общества.

В некоторых случаях роль коллективов выживания временно выполняют различные субкультурные сообщества и пр..

При переходе от постмодерна к неофеодализму о коллективах выживания вспоминают и обычные граждане. Очень часто они создаются по принципу наличия одного общего интереса – признака. Это временный (целевой) коллектив (в соответствии с классификацией Л. Н. Гумилёва – консорция). В случае появления спаянного коллектива, сильного лидера (или лидеров), успешной деятельности коллектив может постепенно начать охватывать разные стороны жизни его членов.

Появляется всё больше и изначально постоянных коллективов выживания.

Коллективы выживания объединяются в сети коллективов, относительно регулярно взаимодействующих друг с другом. Пример такой сети - чеченский тейп сочетает в себе кровно-родственные и территориальные принципы (точнее, эволюционировал от территориально-родственной к родственной общности).

Весьма важно различать сложносоставные коллективы выживания от их сетей. Например, является ли селение коллективом выживания или сетью коллективов? Элементы сети коллективов выживания относительно легко взаимозаменяемы. Например, группа родственников может перебраться из одного населённого пункта в другой. Членство в коллективе выживания сменить достаточно трудно, иногда почти невозможно. К тому люди, принадлежащие к одному и тому же коллективу выживания, пусть даже крупному и сегментированному, знакомы друг с другом, регулярно контактируют. Для сети коллективов выживания это не обязательно.

И тем, не менее, границы между сетью коллективов выживания и сегментированным коллективом выживания могут быть довольно зыбкими. Особенно, когда речь идёт о территориальных коллективах выживания.

Также в ряде случаев могут быть весьма условны границы между территориальными коллективами выживания и их сетями и местным самоуправлением.

Например, бушмены живут группами, состоящими из нескольких семей…. Традиционная организация сан состоит из нескольких уровней. Начало она берёт из нуклеарной семьи, затем она поднимается на уровень общины, затем на уровень объединения общин (1). …

Общественная организация айнов в XVIII—XIX вв. была атомарна, не выходила за пределы посёлка (котан) из 10—15 домохозяйств, образовывавшего соседскую общину с выборным старшиной. В структуру общины включались представители разных патронимий, старшинами становились главы наиболее многочисленных, зажиточных и патронимически престижных семей (2).

Так в целом выглядят наиболее простые формы социальной организации, основанной на коллективах выживания. Они по-разному «цитируются» в разные эпохи и в разных культурах, в том числе и наиболее развитых:

Низший уровень территориально-административного деления в Швейцарии — община (нем. гемайнде, общее количество: 2212). Общины, как и кантоны, имеют свои сферу компетенции, которые включают в себя:

учёт населения;

взимание налогов (федеральных, кантональных и местных коммунальных);

социальное обеспечение;

служба местной полиции;

здравоохранение;

организация школ.

В состав Швейцарии входят 26 кантонов. Каждый кантон состоит из нескольких общин,

Именно коллективы выживания, чаще всего объединённые в двухуровневую структуру, объединённые в сети (которые могут быть организованы на разной основе, которая сравнительно легко меняется), обеспечивают физическое и культурное воспроизводство народов. Когда как многие другие функции обычно в развитом обществе выполняет государство.

Русские коллективы выживания: особенности.

Какова историческая специфика русских коллективов выживания?

Особое значение имел примат территориальной самоорганизации при поддержке религиозного фактора (объединение в рамках прихода). Территориальные сети объединяли в единое целое большие и малые семьи (семейные группы могли быть как малочисленными, так и сравнительно крупными). Так же большую роль играл антропоцентризм и индивидуализм русских, их склонность к миграциям. Поэтому главы семей, одинокие люди часто присоединялись к различным частным сообществам. К тем, к которым хотелось присоединиться, и имелась возможность это сделать. Такие сообщества ещё не успели стать коллективами выживания либо имели временный характер.

При этом территориальные сети коллективов и частные сообщества демонстрировали высокий уровень эффективности и сплочённости. Недавно созданные, они могли действовать как коллективы выживания, имевшие многовековую историю!

При этом прочность и разветвлённость сетей коллективов выживания у русских могла быть очень разной. Всё зависело от места и исторического периода.

Таким образом, специфика традиционных русских коллективов выживания была внутренне неоднородной при в целом значительной роли территориальной самоорганизации и частных сообществ.

В советский период территориальная самоорганизация была почти уничтожена. Сети коллективов выживания либо исчезли, либо ужались до минимальных размеров. Этому во многом способствовала коллективизация сельского хозяйства, тотальная огосударствление городского и сельского быта. Коллективы выживания, основанные на родстве, к концу XX в. серьёзно ослабели, но всё же сохранились.

В таких условиях колоссальное значение приобрели частные сообщества, основанные на межличностных контактах, «связях». Особенно большую роль они играли в позднесоветский и ранний постсоветский периоды.

Советская власть видела в русской самоорганизации опасность. Но при этом она активно использовала особенности социальной психологии русских, которые многие из них приобретали в традиционных коллективах выживания (альтруизм, патриотизм). Вскоре после ухода людей, воспитанных в традиционных коллективах, Советский Союз распался.





Как создавать коллективы выживания?

Чтобы создать коллектив выживания, совершенно не обязательно напрочь отрицать современное общество и мечтать жить при феодализме. Надо просто уметь сообща эффективно решать общие для нескольких человек проблемы, тем более что никто и никогда особо «при феодализме» жить и не хотел. Люди просто пытались выжить и сохранить как можно больше из «добрых дофеодальных времён» и, ориентируясь на практические нужды, строили феодальное общество. Это наглядно показал опыт бывших западных провинций Римской империи.

Какой стереотип поведения, какие нравственные ценности способствуют созданию коллективов выживания?

Кто может создать коллективы? Люди, у которых есть свои. У многих русских нет настоящих «своих» ни среди кого. Есть некий суррогатный набор людей, их заменяющий, или и того нет. Это касается как «лузеров», так и на первый взгляд, вполне успешных.

Свои – это люди, которым вы действительно нужны, которые готовы вам помогать (ради вас самих, а не ради собственной выгоды) и чем-то жертвовать ради вас.

Таким людям надо прощать очень и очень многое, даже то, что они вообще не очень хороши и приятны. Взаимодействуя с ними, не стоит сильно тянуть одеяло на себя, а также надо быть готовым всегда им помочь, открыть свой кошелёк и пр.

Есть люди, приятные вам во всех отношениях, и вы им приятны. Но они в случае чего ради вас и пальцем не пошевельнут. На таких рассчитывать не стоит …

Иногда нет возможности объединить «своих» в единый коллектив. Они очень разные и друг с другом им делать нечего…

Но иногда это сделать можно, тогда своих надо собирать по возможности вместе, общаться, добиваться взаимного доверия и начинать сообща решать проблемы каждого в отдельности, срочно занять денег помимо ростовщиков, посоветовать клиента, работодателя, как-то помочь с ремонтом или строительством – глядишь, и коллектив выживания сформируется…

Лучше всего просто без лишних заморочек укреплять отношения с надёжными родственниками и друзьями. Условия нашей жизни делают это всё более необходимым. В среднем среди таких людей более всего походящих для создания коллективов выживания.

Все эти рекомендации – для обычных, нормальных людей, которые думают, прежде всего, о себе.

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Основа самоорганизации – добиваться каких-то насущных и действительно нужных целей сообща, пусть самых простых и обыденных, но тех, в которые действительно хочется вложиться и так отрабатывать принципы взаимодействия, например кассы финансовой взаимопомощи, сообщества молодых матерей, помогающих друг другу ухаживать за детьми; объединения жильцов многоквартирного дома, объединившихся для благоустройства дома, двора и облегчения оплаты тарифов ЖКХ. Целей для таких объединений может быть множество. Их создание – первый этап в возрождении сети русских коллективов выживания.

Здесь речь шла о временном (целевом) коллективе выживания (консорции), сообществе людей, ставящих перед собой некую конкретную цель, достижение которой их и объединяет.

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Следующий этап – перерастание временных (целевых) коллективов выживания (консорций) в постоянные коллективы выживания (конвиксии), в которых люди объединены множеством видов связей и вступают в различные отношения по самым разным поводам. У них множество общих целей, их сплачивают соседские, дружеские, родственные связи. Постоянные коллективы выживания и членство в них существуют на протяжении многих поколений и веков.

Переход от временного (целевого) коллектива (консорции) к постоянному коллективу (конвиксии) весьма непрост, особенно для современного русского человека. Для него необходим ряд условий, как «положительных», так и «отрицательных». Положительная составляющая – успешность временного коллектива. Это, прежде всего, – способность добиться поставленной цели.

Однако достижение поставленной цели может привести и к быстрой ликвидации коллектива. Необходимо появление цели раз за разом. Или взамен старой цели появляется новая.

Ещё важнее групповая солидарность и дружеские чувства помимо всяких целей. Людям не хочется расставаться, есть прямая необходимость быть вместе или наоборот. И даже если условия жизни коренным образом изменились, люди остаются вместе, приспосабливаются к этим условиям сообща, а не каждый по отдельности.

Для успешных целевых коллективов также характерны сильные и эффективные лидеры, которые при этом не ставят себя выше интересов коллектива как такового.

Конечно, эти «условия отбора» для коллектива выживания достаточно многочисленные и жесткие. И вряд ли большинство временных (целевых) коллективов выживания смогут напрямую перерасти в постоянные, но у побывавших в них людей появится опыт самоорганизации и коллективных действий.

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Можно назвать три этапа образования сети русских коллективов выживания. Сначала – создание временных (целевых) коллективов (консорций) – объединений ради достижения конкретной цели, перерастание временного коллектива в постоянный, множественность целей и связей, крепкие узы и постоянная близость, существование сообщества в течение многих поколений. И целевые, и постоянные коллективы могут и должны объединяться в разветвлённые сетевые структуры.

Конечно, коллективы выживания тяготеют к автономности и достаточно плохо приспособлены к объединению в общегосударственные и общенациональные сети. Самодостаточность и закрытость – основная характеристика коллектива выживания.

Но слишком замкнутый и асоциальный коллектив выживания может по-настоящему эффективно существовать только в условном замкнутом пространстве. В реальном мире он рискует, например, в экстренной ситуации не получить помощи извне, страдать от избытка близкородственных браков. К тому же подобный коллектив может превратиться в тоталитарную секту.

Коллективы выживания почти всегда объединяются в «локальные сети» с соседними, близко расположенными коллективами или близкими идейно, пусть даже находящимися на другом континенте.

Такие локальные сети успешно создавались русскими, например, казачьи войска или система связи и координации старообрядцев одной местности, или старообрядцев одного согласия в разных местностях.

Так же коллективы выживания должны участвовать в деятельности на благо локальной территории и государства, например, помогают поддерживать деятельность объектов инфраструктуры (школ, больниц, дорог и пр.).

Создание коллектива выживания: важные моменты

1.Некие люди начинают совместно решать свои насущные проблемы. Прежде всего, это люди, которые хорошо знают друг другу и могут друг на друга положиться. Коллективы выживания лучше всего создавать на основе личной привязанности и практической потребности людей друг в друге. Идеи и принципы лучше использовать для объединения коллективов в сети.

2. Человек должен решить, хочет ли он быть членом коллектива выживания – сотрудничать с некой малой группой людей в самых разных обстоятельствах и в течении неограниченно долгого времени. Либо ему больше подойдут менее тесные формы сотрудничества с этой группой людей (в отдельные периоды / период времени, в некоторых ситуациях и пр.). Также коллектив выживания должен оценивать и отдельного человека. Долгое непонимание целей и взаимных ожиданий может привести к печальным последствиям.

3. Лидеры.

Лидеры крайне необходимы как инициаторы создания коллектива выживания, на первом этапе его жизни. Далее роль лидера должна несколько упасть.

Лидер должен активно проявлять себя в случае возникновения трудностей или резких перемен. Тогда же мнение большинства значит больше, чем мнение меньшинства. Когда всё идёт нормально, лидер должен самоустраняться от ряда своих функций. Тогда повышается роль отдельных членов коллектива, малых групп внутри него.

Повседневные, мелкие вопросы должны решаться без участия лидера. Отдельные члены коллектива должны быть достаточно ответственны и самостоятельны.

Лидеры могут и должны меняться. На начальном этапе существования нужен инициативный, пробивной лидер. Далее может возрасти нужда в лидере — миротворце и дипломате. Должна существовать возможность коллективного руководства, смены лидера в связи с изменением ситуации, возвращения прежнего лидера.

4. Помимо лидеров большую пользу могут принести люди, не являющиеся лидерами, но пользующиеся заслуженным авторитетом; люди, выделяющиеся своей компетентностью в различных вопросах, важных для коллектива.

5. В коллективе выживания ничто не должно быть чрезмерным: ни власть лидера, ни власть большинства, ни свобода отдельных членов и малых групп внутри коллектива.

6. Все члены должны быть способны «работать в команде» и уметь добровольно действовать на благо других.

7. Для жизни в коллективе выживания необходимо чёткое осознание как своих прав, так и обязанностей; умение как подчиняться, так отстаивать свою точку зрения. Это весьма непросто.

8. В коллективе выживания люди реализуют самые разные свои потребности, не только «решают проблемы» но и отдыхают, общаются.

9. Отсечение от коллектива дармоедов и интриганов. Последние пытаются занять в коллективе высокое положение, но не способны выполнять соответствующие обязанности.

10. Эффективное погашение конфликтов; если кто-то действует на благо коллектива и его членов, то вправе рассчитывать на обязательную ответную помощь. Внутри коллектива должно быть комфортно.

11. Для коллектива выживания очень важна отработанная система сравнительно бесконфликтного отпочкования новых коллективов, в результате чего на основе коллектива в перспективе может возникнуть сеть.

12. Один из злейших врагов коллективов выживания – несоответствие мечтаний реальной практики. Коллектив выживания крепок, когда ожидания, возлагаемые на него участником, максимально конкретны и не чрезмерны. Они и требования к другим членам коллектива должны основываться не на абстракциях и чувствах, а на наличии / отсутствии конкретного набора фактов и поступков.

Это, прежде всего, регулярное получение и ответное оказание поддержки, достижение какого-либо конкретного результата, и осознание возможности получать подобный результат впредь при выполнении своих хорошо известных обязанностей.

Среди тех, у кого быстро меняются потребности, цели и интересы, создавать стабильные коллективы выживания действительно трудно.

13. Для распределения функций внутри коллектива и укрепления внутриколлективных связей необходимо использовать методы современной практической психологии.

Для ранних этапов становления части коллективов и его видов деятельности коллектива может помочь некоторые психологические методики "тим-билдинга", в частности, резделение некоторых функций внутри коллектива по психотипам.

Но в целом для жизни сложившегося коллектива выживания важна семейная психология, т.к. в коллективе выживания между его членами складываются постоянные отношения, так или иначе затрагивающие частную жизнь человека. Пусть даже коллектив выживания не всегда является семьёй в узком смысле слова.

14. Малознакомый коллектив выживания.

Прежде чем присоединиться к какому-либо коллективу выживания (точнее, структуре, которая кажется ему коллективом выживания) человек должен собрать о нём как можно больше сведений и рассмотреть варианты сближения с другими людьми. Возможно, они подойдут ему больше. Иначе человек рискует потерять больше, чем приобрести.

(Речь здесь идёт о малознакомом человеку коллективе, который достаточно охотно включает в себя новых людей).

А в сложившийся нормальный коллектив выживания новому члену вступить непросто, так как в нём больше всего ценят, надёжность, предсказуемость, личностную совместимость. Туда обычно никого не зазывают …

Т.е., создавать коллектив лучше самому с хорошо знакомыми людьми.

15. Коллектив выживания должен уметь быстро мобилизовывать свои ресурсы в случае трудностей, возникающих у его членов. При этом не факт, что члены коллектива должны постоянно находиться рядом, делать всё вместе, иметь общие материальные ресурсы и пр.. В некоторых группах такое единство может лишь порождать разногласия и злоупотребления. В других же максимальное единство участников коллектива может оказаться полезным. Особенно, если достаточно серьёзные трудности возникают регулярно. Всё зависит от конкретных людей и обстоятельств.

16. Умение выйти из поля влияния постмодернистского общества, которое, возможно, будет существовать уже только в воображении; выработка иного стереотипа поведения в сочетании со способностью находить союзников.

17. Желательно, чтобы коллектив выживания предоставлял «основному» обществу какие-либо важные услуги, в обмен на которые общество предоставляет им другие.

18. Для создания жизнеспособных коллективов выживания и их сетей очень важно избегать общения сверх необходимого со многими людьми. Важно умение обмениваться услугами дистанционно, через посредников. Это в т.ч. эффективный метод избегания конфликтов.





Нанофутуризм?

Это маленькие тексты, которым не нужны ни много писателей, ни много читателей.

Ходит казак по земле. С жинкой да пятью кумовьями. И нет больше ничего, ни мира, ни галактики, ни пути млечного. Казак, жинка, кумовья. Да Бог Предвечный… Который есть там, где есть хоть один человек. И там, где нет никого…

И дай-то Бог, чтоб ничего не прилетело из тьмы пустой. Но тоже предвечной и плодоносной …

Увы…

Короткие слова у немногих людей. Обломки неуцелевших миров и комет. Тащим что пригодно в наш хомячатник. Обломки разбитых обелисков и обгоревших книг с прочей мелочью. Лишнее же выбросим во тьму внешнюю.

И что хватаем, если норку подтопит? Бог весть…

Малые тексты, стихи, проза и что угодно. Но удобное, как малый прибор, умещающийся в сумке и не тяжелый..

Хочется небольшое, что можно было пробормотать под подушкой и заснуть. Вот как нашенский хайку – верлибр или международное хайку.





Нанофутуризм: между прошлым и будущим.

Ещё в давние времена появились культуры, основанные на использовании максимально лёгких, удобных и многофункциональных вещей. Конечно, первыми преуспели в этом кочевники, которым приходилось часто переселяться с места на место, нередко спасаться бегством или осваивать вновь завоёванные земли.

Возьмём юрту, традиционный дом кочевника. Юрта, безусловно, выдающееся изобретение древних скотоводов – кочевников. Из – за ее легкости при транспортировке, устойчивости при степных ветрах и ураганах, способности сохранять тепло в стужу, прохладу – в жару, возможности быстро разобрать и собрать.

Но подобные принципы искусства в жизни всё более актуальны в наше время. Нанофутуризм – искусство будущего, стиль материальной культуры для коллектива выживания. Небольшой группы близких друг - другу людей, заинтересованных в поддержке друг друга. Объединённых по разному принципу, но главное, готовых помогать друг другу.

Нанофутуризм – это не просто художественное направление, а стиль жизни, охватывающий и ремесло, технику, вещи.

Им нужны небольшие удобные вещи и кроткие ёмкие слова. И вещей, и слов не будет слишком много. Это то, что можно будет носить и возить с собой при переменах. Не только физически, но духовно.

Те же лёгкие, компактные мобильные технические устройства, но без перегрузки ненужными функциями.

Лёгкие куртки с подстёжками на пуговицах и капюшонами.

Икона или портрет, которые можно носить на шее…

Короткие стихи и афоризмы. Небольшая книга, состоящая из коротких и ёмких разделов. Подобная хорошо сделанному справочнику или «Псалтири». Которую можно раз за разом читать и перечитывать. С начала, конца или середины. И которая не перестанет быть важной и нужной.

Краткие стихи всех членов коллектива, которые умещаются на одном листе. К нему можно прикрепить листок стихов избранных гостей.

Афоризмы, из которых всё ясно без длинных наставлений и переговоров.

И совсем немного большого и емкого, общего для всех. Автомобиль, палатка или дом, куда могут поместиться все сразу. Эпос или священная книга.

Несколько небольших, но очень ёмких накопителя цифровой памяти, которые могут вместить в себя очень и очень многое, что нельзя носить или возить с собой, и где нет возможности оказаться… И возможность проецировать объёмные голограммы всего этого…

Необходимы гаджеты – трансформеры, многофункциональные, которые можно соединять и разбирать на независимые рабочие блоки.

В мире ноутбуков трансформеры уже хорошо известны. Так именуются лэптопы, которые могут менять свой форм-фактор, быть и ноутбуком, и планшетом. Экран у такого гаджета может поворачиваться вокруг вертикальной оси. В свернутом состоянии это планшет с сенсорным дисплеем. В развернутом – ноутбук или нетбук, с физической клавиатурой. Преимущества двух миров в одном гаджете.

Однако нанофутуризм предполагает скорей не единое устройство, а небольшую лёгкую цифровую платформу, отдельные элементы которой могут отсоединяться и работать самостоятельно (смартфон, компьютер, минисервер и пр.). Эти элементы также должны состоять из ещё меньших элементов, отделяющихся друг от друга для удобства разбора и починки устройств. Отдельные элементы и блоки должны быть сравнительно легко взаимозаменяемы, детали с одних из них должно быть можно использовать на других.

Некоторые детали можно будет делать самим на семейном 3D – принтере, единственном относительно громоздком предмете…

При этом обладатели 3D – принтера могут получать для него электричество с помощью легких переносных солнечных панелей. Конечно, над их мощностью ещё надо немало работать…

Ярким воплощением нанофутуризма является творчество Ирины Мартусенко (Гаркуши). Например, циклы линогравюр. Папка с линогравюрами невелика, но вместительна. Её легко носить в рюкзаке или сумке. Открыв – удобно перелистывать справа налево и слева направо. Гравюрами из маленькой невесомой папки можно украсить стены обширного помещения.

Линогравюры впечатляют и при беглом осмотре, и при неторопливой медитации, при неспешном ожидании.

Каждое изображение – отдельный мир, сдержанный и до конца непознаваемый. Корень для тысяч смыслов, готовых развернуться неожиданными воплощениями, но пока тихо созерцающими себя и друг друга.

А серия линогравюр – серия разных, но родных друг другу миров. Они будто планеты одной звезды или дети в многодетной семье…

В рамках нанофутуризма очень важно декоративное оформление поверхностей самых разных предметов, которые, кроме своего утилитарного назначения должны быть и предметами искусства.

Таким образом, нанофутуризм открывает возможности для художественного осмысления мира будущего. Будущего не умозрительного, а того, что уже наступает или в чём-то уже наступило…

1. Трансформеры в реальной жизни. URL.:http://www.nestor.minsk.by (дата обращения – 07. 01. 2016).

Нанофутуризм - это вселенная малых автономных миров.

Возможно три главных направления нанофутуризма:

Малый мир как алмаз. Единый малый мир, который прочен и неизменен в меняющейся и непостоянной вселенной.

Резиновый мир. Единственный мир постоянно меняется вместе со вселенной.

Малые миры из бумаги. Человек легко и быстро меняет малые миры. Они лёгкие и непрочные, но их много.

В зависимости от направления действия с малыми мирами, взаимоотношения между ними могут быть абсолютно разными.





Что не может быть нанофутуризмом?

1. Всё огромное, слишком яркое, пафосное и громоздкое, небоскрёбы напоминающие, «Титаник»

2. Всё тяжелое, бесполезное, бессмысленное и дорогостоящее, как лимузин.

3. Слишком путанное и противоречивое, как дворец эпохи барокко или нынешний смартфон. Мы призываем разработать сборно-разборный комплекс размером с планшетник, отдельные сегменты которого могут действовать и вместе, и по отдельности. Он должен включать в себя телефон с некоторыми функциями смартфона, видеорегистратор, навигатор, безразмерную флешку и пр.. У устройства должен быть ёмкий съёмный аккумулятор, защищённый от возможного возгорания.

4. Всё вялое и расслабленное, как дауншифтер на пляже в Гоа. Дауншифтер-нанофутурист растит картофель посреди леса или виноград на склоне горы.

5. Всё неуютное отстранённое и холодное, как интерьер с серебристым металлом, напоминающим ледяную пещеру.









Если коллективы выживания необходимы, то интерес к нанофутуризму - дело вкуса. Тем более, что никакие -измы не заменят умения радоваться …





Пляж Эпикура.

Море доползает до камней и чуть отступает. Как язык пресмыкающегося. Может, море пытается убедиться, что не появилось ничего нового? Наверное. И оно довольно. Или довольно не море?

Тучи облокотились на горизонт. Быть может, придрёмывают?

Иногда пролетают чайки. Молча спешат куда-то.

Можно смотреть на это и иногда кусать пищу. Неспешно прожёвывать. Можно глотнуть воды.

Вдруг в лесу над обрывом кто-то принялся шуршать и трещать. Но вдруг уткнулся в море и дремотные тучи. Понял, что не туда и быстро затих.

Опять можно откусить и глотнуть воды. Но делать это не часто, время от времени.

Но солнцу всё трудней держаться на небе. Набухнув алым, оно кувыркается в тучи. Из-за них теперь выглядывает пурпурное покрывало, которое розовеет и холодеет. Становится похожим на неспелый арбуз.

Холодеют море и ветер. Надо уходить в сумерки над обрывом. Пища пока есть, и немного воды.





Виноградник

Расчёсывает ветер.

Шум дороги.





Как осенний лес

Пушистая шкурка-

Кот задремал.









Цветы под дождём





Цветы под дождём -

Как морские звёзды

На дне небесного океана.

Они – как земные солнца,

Когда небесное скрыто …

***





Тёмное стекло неба,

Золотою лампадой – месяц.

Над тихим морем деревьев,

И островами крыш.







