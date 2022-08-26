В Петербурге задержаны организаторы нелегальной миграции тысяч мигрантов

Петербургская полиция задержала "трёх иностранных граждан", которые подозреваются в организации нелегальной миграции более двух тысяч мигрантов. Задержанные -- пятидесятилетняя предпринимательница и двое безработных 1999 и 2000 годов рождения, последний из которых сам является нелегальным мигрантом.

В феврале 2020 года злоумышленники, "используя в качестве юридического прикрытия зарегистрированный ИП", организовали нелегальный бизнес по постановке на миграционный учет иностранных граждан, приезжающих из стран ближнего зарубежья.

В документы приезжих вносились заведомо ложные сведения, и затем эти документы предоставлялись в миграционную службу для постановки мигрантов на учёт.

