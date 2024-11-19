В Горловке 80 тыс. человек без света; в Курской области погибший, известно о 40 жителях, вывезенных украинцами в Сумы

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Из-за непрерывных атак со стороны Украины на утро 19 ноября в донецкой Горловке без света более 80 тыс. жителей. Обесточена 291 трансформаторная подстанция, 558 жилых домов без тепла, сбросом взрывчатки с БПЛА ранены два мирных жителя.
В Большесолдатском районе Курской области из-за атаки украинского дрона на автомобиль погиб мирный житель. Число перемещённых на территорию Украины жителей Курской области возросло до 40 человек, среди них есть кормящая грудью мать с трехмесячным ребенком и инвалид-колясочник.
В Крыму суд арестовал исполнителя теракта в отношении капитана 1-го ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерия Транковского. Теракт был организован Службой безопасности Украины.
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