ВСУ жгут дома жителей Курской области, в Севастополе взорвали капитана I ранга

Автомобиль взорвался на улице Тараса Шевченко в Севастополе. В этот момент внутри находился военнослужащий, по предварительным данным, капитан 1-го ранга Черноморского флота.

Он скончался от быстрой потери крови. За капитаном велась слежка, и он находился в украинских "списках".