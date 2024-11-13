ВСУ жгут дома жителей Курской области, в Севастополе взорвали капитана I ранга

ВСУ выжигают дома жителей в Курской области с помощью сброса контейнеров с зажигательной жидкостью с беспилотников «Баба-яга», рассказал
начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот.
Автомобиль взорвался на улице Тараса Шевченко в Севастополе. В этот момент внутри находился военнослужащий, по предварительным данным, капитан 1-го ранга Черноморского флота. Он скончался от быстрой потери крови. За капитаном велась слежка, и он находился в украинских "списках".
В пригороде Воронежа обломки БПЛА повредили
непроизводственное здание промпредприятия.
В Белгородской области атакованы Шебекино (частично обесточено
) и Октябрьский. Повреждены частные дома и легковые автомобили.
Также более 40 тыс. абонентов остались без света
в результате атаки ВСУ на подстанцию в пгт. Михайловка (Запорожская область).