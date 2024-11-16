Половина британцев считают, что Англиканскую церковь нужно упразднить

Опрос был проведён перед недавним скандалом, вызванным сокрытием Церковью скандала с жестоким обращением с детьми, который вынудил архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби уйти в отставку. Исследование показало, что 39% населения придерживаются неблагоприятного мнения о государственной церкви. Только 32% придерживаются положительного мнения. Согласно опросу YouGov (приблизительный британский аналог Госуслуг), почти три четверти опрошенных британцев говорят, что Англиканская церковь не оказывает или почти не оказывает влияния на их жизнь, половина считает, что её нужно упразднить.

При ковидорегуляциях церкви вовсе закрыли, и когда их открыли, количество еженедельных прихожан оказалось на 170 тыс. человек меньше, чем в 2019-м году.