 

Кризис Англиканской церкви: меньше прихожан, меньше денег, меньше священников

Церковь Англии была закрыта на всём протяжении первого и второго локдаунов, но когда во время третьего локдауна (он продолжается и поныне) Англиканской церкви разрешили не закрываться, более половины храмов всё равно остались закрытыми. С марта прошлого года Церковь Англии перешла на онлайн-богослужения, и некоторых прихожан такой формат вполне устраивает. Уже сейчас предполагается, что до 20% прихожан больше не вернутся в храмы, соответственно упадут и пожертвования, и придётся на столько же сокращать число священнослужителей -- по крайней мере, тех, кто получает жалованье. 
С этим кризисом Церковь Англии думает справиться, привлекая больше волонтёров, молодых людей, а также прихожан категории BAME -- чёрных, азиатов, этнические меньшинства. Сегодня средний возраст прихожанина Англиканской церкви составляет 61 год. 
Между тем на днях молодой темнокожий священник из Лондона сказал, что не собирается почтить память умершего столетнего ветерана и благотворителя, потому что это "культ белого британского национализма". 
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