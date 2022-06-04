 

Американо-канадское исследование показало, что маски в школах никак не снизили ковидозаболеваемость

Совместное исследование учёных из Университета Торонто и Калифорнийского университета показало, что принудительный масочный режим в школах США (там, где он вводился, это было не во всех штатах) и в других странах никак не соотносится с уменьшением ковидной заболеваемости среди детей.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4118566 
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APN.ru