Американо-канадское исследование показало, что маски в школах никак не снизили ковидозаболеваемость

Совместное исследование учёных из Университета Торонто и Калифорнийского университета показало, что принудительный масочный режим в школах США (там, где он вводился, это было не во всех штатах) и в других странах никак не соотносится с уменьшением ковидной заболеваемости среди детей.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4118566