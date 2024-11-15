 

В Абхазии продолжаются антироссийские выступления

 

Возле парламента Абхазии начались столкновения между сторонниками оппозиции и силовиками, охраняющими здание Народного собрания. Протестующие требуют отклонить ратификацию инвестиционного соглашения с РФ. Они протаранили часть ограждения с помощью грузового автомобиля и проникли на территорию переднего двора парламента. Силовики, охраняющие комплекс правительственных зданий, применили слезоточивый газ.

Ранее в пятницу спикер Народного собрания Лаша Ашуба сообщил об отмене заседания парламента, так как депутатам не удалось утвердить повестку дня. 13 депутатов проголосовали за утверждение повестки, четверо против, двое воздержались. На заседании присутствовал 21 депутат из 35. Оппозиция выступает против ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики.

Главы МВД и Службы госбезопасности Абхазии ведут переговоры с протестующими. Депутаты и министры покинули правительственные здания.

Как пишет телеграм-канал "Многонационал", "многие абхазы имеет двойное гражданство и пользуется всеми привилегиями паспортами РФ, в том числе и материнскими капиталами и другими льготами, покупают квартиры в России и т.д. При этом вам так нельзя, недвижимость вам никто не продаст, отель построить не дадут, открыть турфирму или вообще любой бизнес нельзя, решения российских судов не действуют, если вы приехали в Абхазию и у вас произошёл конфликт с местным, фактически у вас нет никаких прав".

 


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Антироссийские беспорядки в Абхазии
» Протестующая оппозиция окружила резиденцию президента Абхазии
» На земле, в небесах, а теперь и на море
» Киргизия не хочет более иметь американских военных на своей территории
» Межпарламентская ассамблея Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья прошла в Москве
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Победа Трампа (экспресс-анализ)

Победа Трампа (экспресс-анализ)

Удивительное обращение Маргариты Стерн

Удивительное обращение Маргариты Стерн

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

США планируют разобщать незападные страны между собой

США планируют разобщать незападные страны между собой

Об итогах саммита БРИКС -2024

Об итогах саммита БРИКС -2024

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Британская газета опубликовала "возмутительные" высказывания будущего министра здравоохранения США и столкнулась с одобрением

  • 21:00
  • 236

В Горловке продолжается коллапс, в Белгородской области погиб мирный житель

  • 20:24
  • 205

В Абхазии протестующие взяли под свой контроль парламент, правительство и администрацию президента

  • 18:21
  • 238

Неискушённые читатели перестали различать стихи, написанные людьми и ИИ; стихи ИИ получили даже более высокие оценки

  • 14:53
  • 252

Мигранты в РФ стремятся в силовые структуры; в Туле нелегал зарезал человека

  • 14:20
  • 301

В Абхазии продолжаются антироссийские выступления

  • 13:58
  • 249
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru