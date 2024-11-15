В Абхазии продолжаются антироссийские выступления

Возле парламента Абхазии начались столкновения между сторонниками оппозиции и силовиками, охраняющими здание Народного собрания. Протестующие требуют отклонить ратификацию инвестиционного соглашения с РФ. Они протаранили часть ограждения с помощью грузового автомобиля и проникли на территорию переднего двора парламента. Силовики, охраняющие комплекс правительственных зданий, применили слезоточивый газ.

Ранее в пятницу спикер Народного собрания Лаша Ашуба сообщил об отмене заседания парламента, так как депутатам не удалось утвердить повестку дня. 13 депутатов проголосовали за утверждение повестки, четверо против, двое воздержались. На заседании присутствовал 21 депутат из 35. Оппозиция выступает против ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики.

Главы МВД и Службы госбезопасности Абхазии ведут переговоры с протестующими. Депутаты и министры покинули правительственные здания.

Как пишет телеграм-канал "Многонационал", "многие абхазы имеет двойное гражданство и пользуется всеми привилегиями паспортами РФ, в том числе и материнскими капиталами и другими льготами, покупают квартиры в России и т.д. При этом вам так нельзя, недвижимость вам никто не продаст, отель построить не дадут, открыть турфирму или вообще любой бизнес нельзя, решения российских судов не действуют, если вы приехали в Абхазию и у вас произошёл конфликт с местным, фактически у вас нет никаких прав".







