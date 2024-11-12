 

Антироссийские беспорядки в Абхазии

Все три главных моста в Сухуми и трасса в Россию заблокированы, протестующие требуют освободить шестерых антироссийских "активистов", выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией (после чего российские компании наконец смогут реализовывать свои проекты на территории Абхазии). Протестующие подают это как "возможность для олигархов распродать страну". Четверо из задержанных напали на одного из депутатов (соглашение должно быть утверждено в парламенте). При этом абхазское МВД заявляет, что находящимся в регионе туристам ничего не угрожает. 
Абхазия продолжительное время откладывает утверждение инвестиционного соглашения с Россией, поэтому с 1 сентября Россия приостановила социальные выплаты абхазским врачам, учителям и силовым структурам и заявила о подорожании электроэнергии для Абхазии. 
Генпрокурор Абхазии предложил освободить "активистов".
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APN.ru