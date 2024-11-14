Мигранты стали меньше воровать, но больше насиловать и продавать наркотики

Как сообщает
телеграм-канал "Многонационал", количество всех преступлений, совершенных иностранцами, снизилось в РФ на 2,6% по сравнению с 10 месяцами прошлого года. Основной вклад в снижение преступности внесло уменьшение числа краж (на 8,6%, с 7 443 до 6 804). Однако рост преступлений, связанных с наркотиками, составил 19%, подделка документов участилась на 14,9%, число совершённых мигрантами изнасилований и покушений на изнасилование выросло на 5,5%. Количество преступлений совершённых несовершеннолетними иностранцами выросло почти на 20% (с 281 до 336), в основном за счёт наркоторговли.
Статистика не учитывает преступления новых россиян и административные правонарушения.
Во Владимирской области раскрыт канал организации незаконной миграции
. В Туле задержаны уже шесть человек из руководства областной полиции, незаконно легализовавшие
более 700 мигрантов, в ходе 30 обысков по месту жительства и работы фигурантов было изъято свыше 7 миллионов рублей, 4 тысяч долларов, 4 тысяч евро, 250 000 турецких лир. В Самаре местный житель прописал в двух принадлежащих ему квартирах 186 мигрантов. Заведено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".
Участник специальной военной операции из Ставрополья попросил защитить его оставшуюся дома жену от издевательств цыган.
Активисты из "Русской общины" встретились с цыганами, после чего те пообещали оставить семью солдата в покое. Узнавший об этом боец записал благодарственное видео из окопа. «Спасибо большое, помогли очень сильно», — сказал он.