Мигранты стали меньше воровать, но больше насиловать и продавать наркотики

Участник специальной военной операции из Ставрополья попросил защитить его оставшуюся дома жену от издевательств цыган.

Активисты из "Русской общины" встретились с цыганами, после чего те пообещали оставить семью солдата в покое. Узнавший об этом боец записал благодарственное видео из окопа. «Спасибо большое, помогли очень сильно», — сказал он.