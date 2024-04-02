 

В РФ на 90% выросло число выявленных фактов организации незаконной миграции

Количество выдворенных из РФ иностранных граждан выросло в 2023 году на 65% по сравнению с 2022 годом (выдворено и депортировано почти 110 тыс. таких нарушителей); вынесено 35 тыс. решений о сокращении срока временного пребывания, на 90% увеличилось число выявленных полицией фактов организации незаконной миграции.

В целом, по словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, в 2023 году зафиксировано снижение количества совершенных иностранцами преступлений, в том числе убийств - на 18%, краж - на 14%, грабежей - на 32%, разбоев - на 22%. 

В такую статистику не попадают "новые россияне", то есть недавние мигранты, успевшие получить паспорта РФ.


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APN.ru