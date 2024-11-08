Массовое избиение евреев в Амстердаме, не меньше 10 человек ранены

Люди в масках и с флагами Палестины напали на израильтян после поражения израильской футбольной команды в матче против клуба «Аякс» в Амстердаме, прошедшего в рамках Лиги Европы. Болельщиков тель-авивской команды «Маккаби» ловили и избивали всю ночь, нападавшие скандировали «Свободу Палестине», а также пытались прорваться в отели, где остановились болельщики «Маккаби». Одного из пострадавших бросили в воду и держали там, пока он не сказал: «Палестина будет освобождена».

по меньшей мере 57 человек были арестованы. Некоторые фото и видео беспорядков можно посмотреть здесь

В результате погромов ранены как минимум 10 человек (по другим источникам - 12), известно о нескольких пропавших,