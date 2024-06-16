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Сотни тысяч левых устроили во Франции марши и беспорядки против усиления "ультраправых" в преддверии предстоящих выборов. "Ультраправыми" во французском официозе, а также в российских СМИ называют сторонников партии "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, которая на недавних выборах в Европарламент во Франции заняла первое место. 
Около 21 000 полицейских и жандармов были привлечены к наблюдению за порядком. В таких городах, как Париж, Марсель, Тулуза, Лион и Лилль, ожидалось по меньшей мере 150 маршей. 
В Париже, по данным полиции, в марше 15 июня участвовали 75 000 человек; по данным профсоюза CGT (Всеобщая конфедерация труда), в Париже на марш вышли четверть миллиона человек, а по всей стране - 640 000 человек. Полиция оценила число марширующих по стране в 270 000 человек. В полицию были брошены бутылки, после чего полицейские в нескольких городах применили слезоточивый газ против толпы демонстрантов, которые клялись "сохранить страну прав человека, свободы и терпимости". Арестованы двадцать человек (девять - в Париже), легко ранены пять полицейских. В Париже повреждена городская инфраструктура, на два банковских отделения напали демонстранты в масках.
Другие характерные лозунги левого марша: "Свобода для всех, равенство для всех и братство со всеми", "Давайте нарушим границы, нет законопроекту об иммиграции", "Свободная Палестина, да здравствует Палестина".
Нур Секар, шестнадцатилетняя старшеклассница из Парижского региона, родители которой выходцы из Алжира и которая носит хиджаб, заявила: "Для меня крайне правые представляют опасность, потому что они поддерживают идеологию, основанную на страхе перед другими, в то время как все мы граждане Франции, несмотря на наши различия". Секар сказала, что будет голосовать за левую коалицию, потому что "это единственная политическая партия, которая борется с расизмом и исламофобией". 
Другие протестующие заявляли, что у "Национального объединения" "расистские и антисемитские корни", а также что Франция "создана людьми разного этнического происхождения, в этом её сила".
Фотографии можно посмотреть здесь.
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