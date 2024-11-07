В РФ появились представительства МВД Киргизии, вдвое выросло число Центров обучения русскому языку за рубежом

В Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске открылись
представительства МВД Киргизии. Представителем МВД КР в Санкт-Петербурге назначен
Таалайбек Тологонов, в Екатеринбурге — Нурдин Жороев, в Новосибирске — Эрнест Асанов. Представителем МВД Кыргызстана в России назначен бывший замначальника ГУВД Бишкека полковник Кылычбек Жолдошев.
Предполагается
, что сотрудники представительств будут плотно работать с управлением международного сотрудничества МВД России, "особенно по профилактике наркопреступности".
В России находятся незаконно, как минимум, 72 000 граждан Киргизии.
Число Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку за рубежом выросло практически в два раза и достигло 130 площадок в 61 стране мира. Новые центры в 2024 году открыты
в следующих странах: Бразилия, Армения, Джибути, Монголия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар.