 

В РФ появились представительства МВД Киргизии, вдвое выросло число Центров обучения русскому языку за рубежом

 
В Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске открылись представительства МВД Киргизии. Представителем МВД КР в Санкт-Петербурге назначен Таалайбек Тологонов, в Екатеринбурге — Нурдин Жороев, в Новосибирске — Эрнест Асанов. Представителем МВД Кыргызстана в России назначен бывший замначальника ГУВД Бишкека полковник Кылычбек Жолдошев.
Предполагается, что сотрудники представительств будут плотно работать с управлением международного сотрудничества МВД России, "особенно по профилактике наркопреступности". 
В России находятся незаконно, как минимум, 72 000 граждан Киргизии.  
 
Число Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку за рубежом выросло практически в два раза и достигло 130 площадок в 61 стране мира. Новые центры в 2024 году открыты в следующих странах: Бразилия, Армения, Джибути, Монголия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар.
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