 

В Киргизии отметили более высокий уровень русских школ и предложили отказаться от русского языка в начальной школе

 

Глава министерства образования Киргизии Догдуркуль Кендирбаева рассказала, что уровень знаний учеников школ с русским языком обучения оказался на порядок выше, чем в школах с киргизским языком обучения.

«Это показали внутренние и международные оценки. Причина в методике обучения и качестве учебников».

Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев добавил, что учебники химии, физики, математики и информатики переведены на киргизский крайне некачественно, и предложил ввести в школах республики систему обучения на двух языках. 

В то же время спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев предложил отказаться от обучения на русском языке в начальных классах школ республики: 

«Нужно остановить слова о поэтапном внедрении [обучения на киргизском]. Оно не дало никаких результатов (...) Обучать языку надо в начальных классах, детсадах (...) Что это за отношение к государственному языку? Если мы хотим усилить позиции киргизского языка, надо начать с начальной школы».

 


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APN.ru