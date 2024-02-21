В Киргизии отметили более высокий уровень русских школ и предложили отказаться от русского языка в начальной школе

Глава министерства образования Киргизии Догдуркуль Кендирбаева рассказала, что уровень знаний учеников школ с русским языком обучения оказался на порядок выше, чем в школах с киргизским языком обучения.
Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев добавил, что учебники химии, физики, математики и информатики переведены на киргизский крайне некачественно, и предложил ввести в школах республики систему обучения на двух языках.
В то же время спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев предложил отказаться от обучения на русском языке в начальных классах школ республики: