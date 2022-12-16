 

Выросло число преступлений, совершаемых мигрантами в Москве, Подмосковье и Петербурге

 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о росте числа преступлений, совершенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге прибывшими в Россию мигрантами, на фоне увеличения общего числа прибывших. 

Бастрыкин "предложил обратить внимание глав данных субъектов на эту проблематику и проанализировать ситуацию для принятия дополнительных мер профилактического характера".

Также обсуждался опыт зарубежных стран по созданию правового фильтра для воспрепятствования прибытию в Россию неквалифицированных кадров, "зачастую состоящих из лиц, склонных к совершению правонарушений".

"Одной из мер предлагается создание в странах исхода центров для прохождения иностранными гражданами курсов изучения русского языка, основ законодательства РФ, национальной культуры, истории нашей страны. Предложено принять дополнительные меры к наращиванию потенциала русских центров фонда "Русский мир" в иностранных государствах, в том числе по обучению будущих мигрантов русскому языку и истории России".


 


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