Выросло число преступлений, совершаемых мигрантами в Москве, Подмосковье и Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о росте числа преступлений, совершенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге прибывшими в Россию мигрантами, на фоне увеличения общего числа прибывших.
Бастрыкин "предложил обратить внимание глав данных субъектов на эту проблематику и проанализировать ситуацию для принятия дополнительных мер профилактического характера".
Также обсуждался опыт зарубежных стран по созданию правового фильтра для воспрепятствования прибытию в Россию неквалифицированных кадров, "зачастую состоящих из лиц, склонных к совершению правонарушений".