Выросло число преступлений, совершаемых мигрантами в Москве, Подмосковье и Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о росте числа преступлений, совершенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге прибывшими в Россию мигрантами, на фоне увеличения общего числа прибывших.

Бастрыкин "предложил обратить внимание глав данных субъектов на эту проблематику и проанализировать ситуацию для принятия дополнительных мер профилактического характера".

Также обсуждался опыт зарубежных стран по созданию правового фильтра для воспрепятствования прибытию в Россию неквалифицированных кадров, "зачастую состоящих из лиц, склонных к совершению правонарушений".

"Одной из мер предлагается создание в странах исхода центров для прохождения иностранными гражданами курсов изучения русского языка, основ законодательства РФ, национальной культуры, истории нашей страны. Предложено принять дополнительные меры к наращиванию потенциала русских центров фонда "Русский мир" в иностранных государствах, в том числе по обучению будущих мигрантов русскому языку и истории России".