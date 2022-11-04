В РФ выросло число ДТП с пьяными водителями-мигрантами

Число ДТП с участием пьяных водителей-иностранцев выросло на 10,6% за девять месяцев нынешнего года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Это произошло даже несмотря на то, что в целом количество пьяных ДТП в РФ снизилось

Иностранные водители были виновны в двух третях от всех ДТП с их участием, чаще всего такие ДТП происходили в Москве и Санкт-Петербурге.