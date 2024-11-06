 

Девушка ранена в Каспийске при атаке беспилотников; депутат Думы Бородай объяснил свои слова о добровольцах как "лишних людях"

В результате удара ВСУ по Голой Пристани в Херсонской области погиб мужчина 1951 г.р. 
Шестнадцатилетняя девушка ранена при атаке беспилотников на Каспийск в Дагестане.
Мирный житель ранен в посёлке Октябрьском Белгородской области. Также обстреляны Нечаевка, Муром, Новая Таволжанка.
Около ста мирных жителей погибли и более 350 ранены после нападения ВСУ на Курскую область. Свыше 120 тыс. граждан были эвакуированы. Судьба множества мирных жителей приграничных районов Курской области остаётся неизвестной.
 
Депутат Госдумы РФ Александр Бородай подтвердил свои слова о добровольцах как непродуктивных "лишних людях" со "старосветским" мышлением, которых "отправляют на мясо" в зоне СВО, но заявил, что эти его слова были отчасти "подрезаны",  отчасти "вырваны из контекста", и что руководство он не критиковал.
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