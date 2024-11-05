Российские СМИ окончательно перепутали мужчин-боксёров и женщин-боксёрш

После того, как широкой публике стало известно, что "победительница" в соревнованиях по боксу в женской категории до 66 кг алжирский боксёр Иман Хелиф не только имеет мужской набор хромосом и мужской уровень тестостерона (благодаря анализу, проведённому Международной ассоциацией бокса, об этом было известно с весны 2023 года), но также имеет мужские гениталии и не имеет матки, ТАСС взял комментарий у Азалии Аминевой, которую издание представило как "российского боксёра"
. Между тем Хелифа в этой же новости именуют "алжиркой", "спортсменкой" и "победительницей". Также, несмотря на давно известную непринадлежность Хелифа к женщинам, российские СМИ упорно называют его "боксёршей", даже признавая, что он - мужчина: "Фонтанка"
, "Лента"
, "Газета"
, "РБК"
, "Коммерсант"
.