 

Российские СМИ окончательно перепутали мужчин-боксёров и женщин-боксёрш

После того, как широкой публике стало известно, что "победительница" в соревнованиях по боксу в женской категории до 66 кг алжирский боксёр Иман Хелиф не только имеет мужской набор хромосом и мужской уровень тестостерона (благодаря анализу, проведённому Международной ассоциацией бокса, об этом было известно с весны 2023 года), но также имеет мужские гениталии и не имеет матки, ТАСС взял комментарий у Азалии Аминевой, которую издание представило как "российского боксёра". Между тем Хелифа в этой же новости именуют "алжиркой", "спортсменкой" и "победительницей". Также, несмотря на давно известную непринадлежность Хелифа к женщинам, российские СМИ упорно называют его "боксёршей", даже признавая, что он - мужчина: "Фонтанка", "Лента", "Газета""РБК""Коммерсант".
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