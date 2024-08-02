 

Ещё один мужчина "победил" женщину-боксёрку на олимпиаде

Тайванец Линь Юйтин, выступающий как женщина на Олимпийских играх в Париже, "победил" узбекскую боксёрку Ситору Турдибекову. Турдибекова расплакалась, как и итальянская спортсменка Анжела Карини, которая объявила о завершении спортивной карьеры после того, как её избил алжирский боксёр Иман Хелиф, тоже выступающий как женщина. 
И Юйтин, и Хелиф "провалили гендерный тест", что попросту означает, что они имеют мужской набор хромосом XY.
При этом российские СМИ пишут о мужчинах-боксёрах в женском роде: РБК, Лента, ТАСС, Спорт-Экспресс, Газета.
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