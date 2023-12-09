Самые неожиданные данные об американцах за 2023 год

Исследовательский центр Пью обобщил самые неожиданные (с его точки зрения) сведения об американцах, которые удалось выяснить в 2023 году. Среди них:

-- рекордная доля сорокалетних американцев, которые никогда не были в браке: 25% (в 1980-м году их было 6%);

-- резкий рост числа американцев, обеспокоенных возможностями "искусственного интеллекта": 52% (год назад их было 38%);

-- впервые за всё время, что задавался этот вопрос (с 1987 года), американцы в большинстве не одобряют деятельность Верховного Суда США (54%);

-- 79% американцев описывают политику Соединённых Штатов отрицательными эпитетами;

-- 50% американцев не одобряют, когда колледжи или университеты предпринимают шаги для повышения расового или этнического разнообразия, причём в основном это не одобряют белые и азиаты (чёрные и латиносы, наоборот, одобряют);

-- за время ковидорегуляций число верящих в науку (в её в основном положительное влияние на общество) американцев снизилось с 73% до 57%;

-- 28% американцев недовольны обеими партиями -- и республиканцами, и демократами; в 2001 году их было 7%.

Также стоит отметить, что 48% республиканцев считают , что США оказывает слишком много поддержки Украине (в марте 2022 года таких было 9%), лишь 13% считают, что поддержка недостаточна (в марте 2022 года их было 49%). У демократов показатели более стабильны: 16% сейчас считают, что поддержка Украины слишком велика (в марте 2022 года 5%), 24% считают, что она недостаточна (в марте 2022 года так думали 38%). 20% республиканцев и 39% демократов думают, что поддержка примерно такая, какая нужна, и число тех, кто так считает, с марта 2022 года существенно не изменилось.



