 

Самые неожиданные данные об американцах за 2023 год

Исследовательский центр Пью обобщил самые неожиданные (с его точки зрения) сведения об американцах, которые удалось выяснить в 2023 году. Среди них:
-- рекордная доля сорокалетних американцев, которые никогда не были в браке: 25% (в 1980-м году их было 6%);
-- резкий рост числа американцев, обеспокоенных возможностями "искусственного интеллекта": 52% (год назад их было 38%);
-- впервые за всё время, что задавался этот вопрос (с 1987 года), американцы в большинстве не одобряют деятельность Верховного Суда США (54%);
-- 79% американцев описывают политику Соединённых Штатов отрицательными эпитетами;
-- 50% американцев  не одобряют, когда колледжи или университеты предпринимают шаги для повышения расового или этнического разнообразия, причём в основном это не одобряют белые и азиаты (чёрные и латиносы, наоборот, одобряют);
-- за время ковидорегуляций число верящих в науку (в её в основном положительное влияние на общество) американцев снизилось с 73% до 57%;
-- 28% американцев недовольны обеими партиями -- и республиканцами, и демократами; в 2001 году их было 7%.
 
Также стоит отметить, что 48% республиканцев считают, что США оказывает слишком много поддержки Украине (в марте 2022 года таких было 9%), лишь 13% считают, что поддержка недостаточна (в марте 2022 года их было 49%). У демократов показатели более стабильны: 16% сейчас считают, что поддержка Украины слишком велика (в марте 2022 года 5%), 24% считают, что она недостаточна (в марте 2022 года так думали 38%). 20% республиканцев и 39% демократов думают, что поддержка примерно такая, какая нужна, и число тех, кто так считает, с марта 2022 года существенно не изменилось. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 40% американцев смотрят на будущее современной семьи с пессимизмом; лишь 26% считают, что дети необходимы для счастья
» Как люди в разных странах относятся к ООН
» Американцы разочарованы действиями обеих партий и считают, что ни одна не решает проблемы США
» За три года американцы-республиканцы стали гораздо хуже думать о банках и корпорациях
» 61% американцев считают, что однополые браки хороши для общества
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Семинар о петербургской топонимике

Семинар о петербургской топонимике

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Роботы и мигранты

Роботы и мигранты

\

"Москва против Новгорода". Мифология и факты

Креативные могильщики традиций

Креативные могильщики традиций

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке семеро раненых

  • 12:28
  • 54

Илон Маск заинтересовался судьбой американского гражданина в застенках ВСУ

  • 12:20
  • 70

Самые неожиданные данные об американцах за 2023 год

  • 19:11
  • 362

Канцлер Германии обвинил Россию в десятикратном росте цен на газ

  • 18:49
  • 325

Конгрессмены США хотят уволить ректоров трёх крупнейших вузов за антисемитизм

  • 17:53
  • 376

Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке ранена женщина

  • 16:32
  • 322
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru