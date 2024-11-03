Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

В День Народного Единства вновь встаёт вопрос о пересчёте дат со «старого стиля» на «новый». Почему к дате события, произошедшего 22 октября 1612 года, мы прибавляем не 10 дней, как следует из правила пересчёта дат из Юлианского календаря в Григорианский, а 13?

Потому что так предписано законом 32-ФЗ от 13.03.1995.

Мало того, все до одной памятные даты России указаны в этом законе с разницей в 13 дней, независимо от века события (курсивом – замечания автора):





Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России"

Статья 1. Дни воинской славы России

В Российской Федерации устанавливаются следующие дни воинской славы России:

(5) 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);

(8) 21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год);

(24-26 июня) 7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год);

(27 июня) 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);

(27 июля) 9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год);

Но 27 июля (7 августа) 1720 года – день Гренгамского сражения. Его нет в 32-ФЗ, поэтому +11 дней!





(11 декабря) 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год);

(26 августа) 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);

Для французов Бородинское сражение состоялось 7 сентября. Эта дата не менялась. Русские же отмечали 100-летие сражения 26 августа (8 сентября) 1912 года, так эта битва чествуется и поныне.

(29 августа) 11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);

(18 ноября) 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);

(22 октября) 4 ноября - День народного единства; день Казанской иконы Божией Матери.

Возникает следующий вопрос: почему же наша Дума так решила? Почему Россия теперь пересчитывает даты не так как это делает Европа, а по-своему? Зачем созданы разночтения с иностранцами: Франция отмечает Бородинскую битву 7 сентября, а мы - 8; Швеция отмечает Полтавское сражение 8 июля, а мы - 10?

Потому что разночтения с иностранцами приносят нам меньше неудобств, чем разночтения у нас самих, чем нарушение самой логики и смысла славных и значимых для России событий минувших веков. В пересчёте дат Россия повела себя по-европейски, поставив свои собственные интересы выше чем согласование нашего календаря с иностранным.

Логика закона 32-ФЗ такова: на день перехода России с Юлианского календаря на Григорианский разница дат составляла 13 дней, поэтому для пересчёта дат и следует прибавлять 13 дней.





Однако у нас остаются ещё желающие прогнуть наши русские интересы под удобство европейцев, нарушить логику наших предков ради пересчёта дат по европейским правилам.

Вот несколько примеров.

День св. Андрея Первозванного (Андреев день) отмечается 30 ноября (13 декабря). Но Россия отмечает день Андреевского флага не в этот день, а 11 декабря. Потому что 30 ноября 1699 года, в день учреждения Петром I Андреевского флага, у католиков было 11 ноября. В закон 32-ФЗ эта дата не попала, что позволило кому-то создать такую неувязку.





Гангутское и Гренгамское сражения произошли в один и тот же день одного века – 27 июля, 1714 и 1720 годов соответственно. Но годовщину этих битв отмечают в разные дни, потому что Гангутская победа попала в закон о днях воинской славы, а Гренгамская - нет.





Исаакий Далматский был не самым почитаемым в России святым. Но крупнейший собор в нашей стране – Исаакиевский – был возведён в его честь потому, что Пётр Великий родился 30 мая (ст.ст.) 1672 года в день этого святого. В день святого Исаакия Далматского – 12 июня – мы отмечаем День России. И величайший православный собор, и государственный праздник являются нашей данью памяти великому нашему государю. Но… почему-то во многих СМИ днём рождения Петра Великого значится не 12, а 9 июня.

Ежегодно 12 сентября в Петербурге состоится большой крестный ход по Невскому проспекту, в ознаменование перенесения мощей святого благоверного Великого князя Александра Невского в Петербург 30 августа (ст.ст.) 1724 года Пётр Iлично участвовал в перенесении мощей, и повелел впредь отмечать этот день. День был выбран Петром Великим не случайно. 30 августа 1721 года подписанием Ништадтского мира была победоносно окончена война со Швецией, длившаяся 21 год и давшая России широкий выход в Балтийское море. Крестный ход проводился до 1921 года, в 20-м веке – 12 сентября, напоминая в том числе и о славной победе России над Швецией. Но день Ништадтского мира в ряде СМИ указан как 10 сентября.





Наконец, учреждение гидрографической службы в Покров было символичным деянием, поскольку Покров – это защита, оберег. В данном случае – оберег мореплавателей от кораблекрушений, от мелей и скал. Действуя согласно закону 32-ФЗ, следует отмечать день военной гидрографии в Покров, 1 (14) октября. В 20-м веке наши предки отмечали эту дату 1 октября, когда в Европе это было уже 14 октября.

Так же и с датой Бородинской битвы, столетний юбилей которой Россия отмечала с широким размахом 26 августа 1912 года, когда у европейцев, включая и французов, было уже 8 сентября. Хотя для французов юбилей битвы был 7 сентября.

Следуя этому примеру – не смотреть на Европу, а жить по-своему, как европейцы сами же и делают – и нам следует отмечать наши памятные даты.

Как предписывает нам наш русский закон 32-ФЗ от 13.03.1995.

Прибавляя 13 дней к дате по юлианскому календарю, независимо от века события.