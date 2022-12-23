Совфед одобрил закон о наказании за осквернение Георгиевской ленты

Совет Федерации одобрил закон, признающий Георгиевскую ленту символом воинской славы России; это значит, что "публичное осквернение Георгиевской ленты, согласно федеральному закону, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Физлицам за осквернение символов воинской славы грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет, а максимальное наказание за это деяние (в случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета) - штраф в размере пяти миллионов рублей либо лишение свободы на пять лет.



