 

Совфед одобрил закон о наказании за осквернение Георгиевской ленты

 

Совет Федерации одобрил закон, признающий Георгиевскую ленту символом воинской славы России; это значит, что "публичное осквернение Георгиевской ленты, согласно федеральному закону, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Физлицам за осквернение символов воинской славы грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет, а максимальное наказание за это деяние (в случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета) - штраф в размере пяти миллионов рублей либо лишение свободы на пять лет.


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APN.ru