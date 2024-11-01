Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской областях и Брянске

Из-за обстрелов ВСУ в Днепрянах Херсонской области погиб мирный житель, двое ранены в Алёшках и Голой Пристани.
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Брянске, ранен
мирный житель, повреждены
12 квартир.
Два мирных жителя ранены
при атаке беспилотника ВСУ на легковой автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородской области.
Два жилых дома повреждены
атаками БПЛА в Орловской области.
В Курской области за шесть часов сбили
61 украинский беспилотник самолётного типа. Также в Курской области украинцы маскируют
кассетные боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет.
ВСУ обстреляли
храм св. Марии Магдалины в центре Авдеевки, ДНР.
Ранее, 28 октября, украинцы атаковали дронами подворье Троицкого женского монастыря в Льговском районе Курской области, монахини не пострадали, но погибли
двое молодых людей, которые приезжали, чтобы забрать родственников.