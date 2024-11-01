 

Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Белгородской областях и Брянске

Из-за обстрелов ВСУ в Днепрянах Херсонской области погиб мирный житель, двое ранены в Алёшках и Голой Пристани.
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Брянске, ранен мирный житель, повреждены 12 квартир.
Два мирных жителя ранены при атаке беспилотника ВСУ на легковой автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородской области.
Два жилых дома повреждены атаками БПЛА в Орловской области.
В Курской области за шесть часов сбили 61 украинский беспилотник самолётного типа. Также в Курской области украинцы маскируют кассетные боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет. 
В Ставропольском  крае украинский дрон попал в пустой нефтяной резервуар.
ВСУ обстреляли храм св. Марии Магдалины в центре Авдеевки, ДНР.
 
Ранее, 28 октября, украинцы атаковали дронами подворье Троицкого женского монастыря в Льговском районе Курской области, монахини не пострадали, но погибли двое молодых людей, которые приезжали, чтобы забрать родственников.

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