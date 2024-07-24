Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые под Белгородом, под Курском и в ДНР

В Белгородской области мужчина погиб
, подорвавшись на взрывоопасном предмете. В Новопетровке украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом, частично его разрушив
, обошлось без жертв. Также дрон сбросил взрывное устройство
возле многоквартирного дома в Грайвороне.
В Курской области атаковано неработающее предприятие во Льгове, произошёл пожар
; также в Судже дронами атаковано промышленное предприятие, повреждены
технологические помещения и оборудование. Затем возле села Волфино ранены
трое земледельцев, повреждена уборочная техника.
В Петровском районе Донецка в результате украинского обстрела ранен
мирный житель 1979 г.р. Четыре человека за сутки ранены
при украинских обстрелах Горловки.