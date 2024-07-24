 

Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые под Белгородом, под Курском и в ДНР

В Белгородской области мужчина погиб, подорвавшись на взрывоопасном предмете. В Новопетровке украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом, частично его разрушив, обошлось без жертв. Также дрон сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома в Грайвороне.
В Курской области атаковано неработающее предприятие во Льгове, произошёл пожар; также в Судже дронами атаковано промышленное предприятие, повреждены технологические помещения и оборудование. Затем возле села Волфино ранены трое земледельцев, повреждена уборочная техника.
В Петровском районе Донецка в результате украинского обстрела ранен мирный житель 1979 г.р. Четыре человека за сутки ранены при украинских обстрелах Горловки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший в Донецке, раненые в ДНР, Херсонской, Белгородской, Курской областях
» В Донецке и Белгородской области раненые, в Курской несколько сёл без света из-за обстрелов ВСУ
» Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР убиты мирные жители и ранены сотрудники МЧС
» Украинцы атакуют российские регионы, обесточена Каховка, в Белгородской области пожар на нефтебазе, в ДНР и ЛНР раненые
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Донецке, Кременной, Курской и Белгородской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Социология реальной политики

Социология реальной политики

Не совсем по собственной воле, а возможно, и по принуждению.

Не совсем по собственной воле, а возможно, и по принуждению.

Баламут среди лицедеев

Баламут среди лицедеев

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Бес в ребро

Бес в ребро

Русская песня. Александр Башлачёв

Русская песня. Александр Башлачёв

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Путин поручил подготовить план переезда госкомпаний из Москвы; СК предложил замещать мигрантов россиянами

  • 22:13
  • 139

По данным "Царьграда", 41,4% россиян хотят продолжения СВО "до полной победы"

  • 18:21
  • 196

Число курильщиков в России уменьшилось с 40% до 19%. В 2019 году РФ входила в первую пятёрку по числу курильщиков

  • 17:38
  • 209

Российским военным на Украине запретили использовать смартфоны, это вызвало недовольство

  • 17:02
  • 213

Организаторы незаконной миграции, в том числе полицейские, задержаны в Ленинградской и Тульской областях

  • 13:12
  • 251

Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые под Белгородом, под Курском и в ДНР

  • 12:54
  • 264
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru