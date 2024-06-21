 

Украинцы атакуют российские регионы, погибший и пострадавшие в Краснодарском крае и ЛНР

Пожар на нефтебазе в Азове, бушевавший с 18 июня, потушен. Пожар на нефтебазе в Тамбовской области, начавшийся в ночь на 20 июня, потушен. В ночь на 21 июня из-за очередной атаки украинских беспилотников начался пожар на Ильском НПЗ на Кубани, он потушен. Пострадали два человека. 
В результате атаки украинских беспилотников на Краснодар повреждены автовокзал "Южный" и котельная, пострадали четыре человека, погиб работник котельной. Сообщается о двух пострадавших спасателях МЧС. 
Также беспилотники атаковали Темрюкский, Ейский и Северский районы, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, постояльцы эвакуированы.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области.
В Белгородской области подверглась атаке беспилотников ВСУ окраина Шебекина, на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены три автомобиля, хозпостройка, складское помещение. Получил контузию мирный житель. В Почаеве повреждено производственное предприятие.
В Брянской области дроны атаковали Белую Берёзку, повреждены два легковых автомобиля, и Сопычи, повреждён легковой автомобиль.
В Курской области повреждены три жилых дома в Тёткине и один в Гордеевке.
В ночь на 21 июня дроны ВСУ вновь атаковали Адыгею, в Яблоновском повреждён частный дом.
В Любимовке Херсонской области дрон ВСУ сбросил взрывчатку на крышу жилого дома, произошёл пожар.
В районе Каменска-Днепровского Запорожской области украинцы подожгли пшеничное поле, большая часть посевов уничтожена. Также украинцы уничтожают посевы в Херсонской области.
В результате очередного украинского обстрела повреждена многоэтажка в Первомайске, ЛНР. Пострадали три человека. Также в ЛНР обстреляна Константиновка, повреждены три частных дома, из которых эвакуировали пятерых мирных граждан, в том числе двоих детей.
Из РСЗО обстреливается Токмак Запорожской области. В Энергодаре повреждена ещё одна подстанция, город частично обесточен, также не работает водопровод.
В Горловке дрон влетел в квартиру многоквартирного дома.


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