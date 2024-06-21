Украинцы атакуют российские регионы, погибший и пострадавшие в Краснодарском крае и ЛНР

Пожар на нефтебазе в Азове, бушевавший с 18 июня, потушен
. Пожар на нефтебазе в Тамбовской области, начавшийся в ночь на 20 июня, потушен
. В ночь на 21 июня из-за очередной атаки украинских беспилотников начался пожар
на Ильском НПЗ на Кубани, он потушен. Пострадали два человека.
В результате атаки украинских беспилотников на Краснодар повреждены автовокзал "Южный" и котельная, пострадали четыре человека, погиб
работник котельной. Сообщается
о двух пострадавших спасателях МЧС.
Также беспилотники атаковали Темрюкский, Ейский и Северский районы, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, постояльцы эвакуированы.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области.
В Белгородской области подверглась атаке
беспилотников ВСУ окраина Шебекина, на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены три автомобиля, хозпостройка, складское помещение. Получил контузию
мирный житель. В Почаеве повреждено
производственное предприятие.
В Брянской области дроны атаковали Белую Берёзку, повреждены
два легковых автомобиля, и Сопычи, повреждён
легковой автомобиль.
В Курской области повреждены
три жилых дома в Тёткине и один в Гордеевке.
В ночь на 21 июня дроны ВСУ вновь атаковали Адыгею, в Яблоновском повреждён частный дом.
В Любимовке Херсонской области дрон ВСУ сбросил взрывчатку
на крышу жилого дома, произошёл пожар.
В районе Каменска-Днепровского Запорожской области украинцы подожгли
пшеничное поле, большая часть посевов уничтожена. Также украинцы уничтожают посевы
в Херсонской области.
В результате очередного украинского обстрела повреждена
многоэтажка в Первомайске, ЛНР. Пострадали
три человека. Также в ЛНР обстреляна Константиновка, повреждены
три частных дома, из которых эвакуировали пятерых мирных граждан, в том числе двоих детей.
Из РСЗО обстреливается Токмак
Запорожской области. В Энергодаре повреждена
ещё одна подстанция, город частично обесточен, также не работает водопровод.