Женщины составили 4% от числа осуждённых за повторное нетрезвое вождение в РФ

Судебная статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ приговоров за повторное нетрезвое вождение (ст. 264.1 УК РФ) свидетельствует, что чаще всего на вождении в состоянии опьянения попадаются россияне в возрасте 30-39 лет (42% всех случаев).

Почти вдвое меньше (22%) в возрасте 40-49 лет, 24,5% - в возрасте 18-29 лет. Менее 3% осуждённых по этой статье старше 60 лет. При этом женщины среди осуждённых за повторное нетрезвое вождение составили лишь 4%.