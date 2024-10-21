 

Женщины составили 4% от числа осуждённых за повторное нетрезвое вождение в РФ

Судебная статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ приговоров за повторное нетрезвое вождение (ст. 264.1 УК РФ) свидетельствует, что чаще всего на вождении в состоянии опьянения попадаются россияне в возрасте 30-39 лет (42% всех случаев). 

Почти вдвое меньше (22%) в возрасте 40-49 лет, 24,5% - в возрасте 18-29 лет. Менее 3% осуждённых по этой статье старше 60 лет. При этом женщины среди осуждённых за повторное нетрезвое вождение составили лишь 4%. 

За последние два года российские суды более 12 тыс. раз назначили конфискацию транспортных средств у водителей, повторно попавшихся на управлении в состоянии опьянения.
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APN.ru