Водителей будут штрафовать за "опасное вождение"

В новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях появилось наказание водителей штрафом за опасное вождение (в размере 3 тысяч рублей).

Термин "опасное вождение" был введён в ПДД правительственным постановлением от 30 мая 2016 года и трактуется как неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдении безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резком торможении, за исключением экстремальных ситуаций, препятствовании обгону, если это создаёт угрозу аварийной ситуации.



