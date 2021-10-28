 

Водителей будут штрафовать за "опасное вождение"

 

В новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях появилось наказание водителей штрафом за опасное вождение (в размере 3 тысяч рублей).

Термин "опасное вождение" был введён в ПДД правительственным постановлением от 30 мая 2016 года и трактуется как неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдении безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резком торможении, за исключением экстремальных ситуаций, препятствовании обгону, если это создаёт угрозу аварийной ситуации.



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