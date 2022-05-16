 

Девять из десяти пьяных водителей -- мужчины

 
Мужчины в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в 2021 году чаще всего становились участниками ДТП в пьяном виде, следует из информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

"В девяти из десяти ДТП с участием водителей с признаками опьянения [за рулем находились] мужчины. Более чем в трети таких ДТП возраст водителей составил 30-39 лет... Почти в трех четвертях ДТП с участием водителей с признаками опьянения они ранее привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения".

Почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не работают.

В абсолютном большинстве (11 616) ДТП с участием водителей с признаками опьянения они находились в состоянии алкогольного опьянения, в наркотическом опьянении -- 1 199. В ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения в 2021 году погибли 3 445 человек. 

 

Из водителей-иностранцев в ДТП чаще всего попадают граждане Узбекистана (1290 ДТП за 2021 год), Киргизии (1092) и Таджикистана (894). В целом число ДТП с участием водителей-иностранцев в 2021 году в РФ выросло на 6% по сравнению с 2020-м годом. 


 

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APN.ru