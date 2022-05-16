Девять из десяти пьяных водителей -- мужчины

"В девяти из десяти ДТП с участием водителей с признаками опьянения [за рулем находились] мужчины. Более чем в трети таких ДТП возраст водителей составил 30-39 лет... Почти в трех четвертях ДТП с участием водителей с признаками опьянения они ранее привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения".

Почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не работают.

В абсолютном большинстве (11 616) ДТП с участием водителей с признаками опьянения они находились в состоянии алкогольного опьянения, в наркотическом опьянении -- 1 199. В ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения в 2021 году погибли 3 445 человек.

Из водителей-иностранцев в ДТП чаще всего попадают граждане Узбекистана (1290 ДТП за 2021 год), Киргизии (1092) и Таджикистана (894). В целом число ДТП с участием водителей-иностранцев в 2021 году в РФ выросло на 6% по сравнению с 2020-м годом.