 

Уровень соблюдения процедуры приёма экзаменов у мигрантов вырос, и число сдавших уменьшилось в 10 раз

Доля мигрантов, не сдавших экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для получения разрешения на работу или проживание в стране, за период с января по май выросла в 10 раз, поскольку "уровень соблюдения процедуры приёма экзамена тоже вырос", сообщили в Минобрнауки. С 1 мая коммерческим организациям запрещено проводить экзамены для иностранцев и выдавать им сертификаты. 


Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", декан Волгоградского государственного медицинского университета заявила, что "мы все одной национальности и одной веры - студенты ВГМУ"; заявление сделано на фоне конфликта с египетскими студентами, которые напали на русских студенток. 
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APN.ru