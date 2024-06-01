Уровень соблюдения процедуры приёма экзаменов у мигрантов вырос, и число сдавших уменьшилось в 10 раз

Доля мигрантов, не сдавших экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для получения разрешения на работу или проживание в стране, за период с января по май выросла в 10 раз, поскольку "уровень соблюдения процедуры приёма экзамена тоже вырос", сообщили в Минобрнауки. С 1 мая коммерческим организациям запрещено проводить экзамены для иностранцев и выдавать им сертификаты.



