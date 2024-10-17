 

Украинцы продолжают контратаковать в Курской области и пытаются проникнуть в Белгородскую

В Горловке, ДНР, из-за атаки украинского дрона погиб сотрудник коммунального предприятия, ещё три сотрудника пострадали. В Петровском районе Донецка ранен мирный житель 1961 г.р.
В Херсонской области из-за украинского обстрела погиб мирный житель села Раденск. Также обстреляны Новая Каховка (наиболее интенсивно), Каховка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Масловка, Обрывка, Песчаное, Пролетарка, Тополевка, Райское.
Массированный артиллерийский удар ВСУ по Каменке-Днепровской в Запорожской области: боевики ВСУ прицельно бьют из артиллерийских орудий по городскому водозабору и газовому хозяйству, по жилой застройке. Также обстрелян Энергодар, число пострадавших уточняется.
Украинцы продолжают попытки прорваться на территорию Белгородской области, очередная попытка совершена в районе Журавлёвки.
ВС РФ отразили шесть контратак ВСУ в Курской области в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька. Волонтёр и военный инструктор Святослав Голиков комментирует положение в Курской области следующим образом: 
Наши очень хорошо продвинулись на северо-западном фланге (они его по сути обвалили), но затем забуксовали, сколько-нибудь чувствительного продвижения в районе основания прорыва с востока не получилось, атаки с севера вязнут, подвижки на северо-восточном фланге есть, но идут достаточно тяжело.
Логистика противника худо-бедно функционирует, т.е. не наблюдается даже оперативного окружения, не говоря уже о нормальном котле.
Позитивность динамики сейчас сохраняется по большей части в плане выбивания сил и средств противника, нежели продвижения наших собственных сил, плюс в определённой степени негативно компенсируется нашими собственными потерями.

 

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