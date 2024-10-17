Украинцы продолжают контратаковать в Курской области и пытаются проникнуть в Белгородскую

Наши очень хорошо продвинулись на северо-западном фланге (они его по сути обвалили), но затем забуксовали, сколько-нибудь чувствительного продвижения в районе основания прорыва с востока не получилось, атаки с севера вязнут, подвижки на северо-восточном фланге есть, но идут достаточно тяжело.

Логистика противника худо-бедно функционирует, т.е. не наблюдается даже оперативного окружения, не говоря уже о нормальном котле.

Позитивность динамики сейчас сохраняется по большей части в плане выбивания сил и средств противника, нежели продвижения наших собственных сил, плюс в определённой степени негативно компенсируется нашими собственными потерями.