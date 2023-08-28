 

ВСУ атакуют Курскую область картонными дронами, в Белгородской повреждено 176 соцобъектов, в Горловке погиб мирный житель

Вооруженные силы Украины обстреляли из танка посёлок Алес Брянской области.
Курская область впервые атакована картонными дронами-камикадзе SYPAQ, которые Австралия поставила украинцам "исключительно для гуманитарных миссий", но украинцы начинили дроны взрывчаткой.
В Белгородской области с начала СВО украинские обстрелы повредили 176 социальных объектов, стоимость их восстановления — порядка 4,9 миллиарда рублей. За сутки в Белгородской области обстреляны: МАПП "Шебекино", хутор Бондаренков, Новая Таволжанка, Середа, посёлок Ленинский, Белянка, хутор Панков, Солнцевка, Щетиновка, хутора Старый и Плотвянка, Сподарюшино, Пороз.
 
Сбит летевший к Москве БПЛА в районе Люберец, два БПЛА над Брянской областью, два над Крымом.
Атаки дронов на Энергодар Запорожской области. 
В результате артиллерийского удара по Новой Каховке Херсонской области повреждены здание отделения службы поддержки гражданского населения, дома мирных жителей, Новая Каховка частично обесточена (также Днепряны, сёла Корсунка, Новые Лагеря, Песчаное).
В Горловке, ДНР, в результате украинского обстрела погиб восемнадцатилетний мирный житель.
 
 



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