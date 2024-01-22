В ДНР нарушено энергоснабжение Макеевки, в Херсонской области погиб мирный житель. В ДНР и Запорожской области траур

Электроснабжение трёх районов Макеевки, ДНР, нарушено
из-за сброса взрывоопасных предметов с украинского беспилотника. В Горловке, ДНР, ранена
мирная жительница.
В Херсонской области в результате украинских обстрелов погиб
мирный житель 1952 г.р. в селе Днепряны, многочисленные повреждения получили жилые дома. Также без света
остались более 4 тыс. абонентов в
населённых пунктах Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Рубановка, Князе-Григорьевка, Днепряны, Обрывка, Масловка.
Накануне, 21 января, украинцы убили в Донецке 28 мирных жителей и ранили ещё 26. В ДНР и Запорожской области
объявлен траур, на остальной части РФ траур не объявлен.
В Белгородской области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА: хутор Панков, Красное, Новая Таволжанка, Ленинский, Муром, Терезовка, хутор Балки (повреждён экскаватор), Устинка, Щетиновка, Журавлёвка, Севрюково (повреждено частное домовладение), Долгое (повреждено сельхозпредприятие), Бирюч.