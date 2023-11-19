 

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР погибла женщина

Обломки уничтоженного беспилотника ВСУ упали на Горьковское шоссе в районе подмосковного посёлка Монино, задев один из автомобилей, движение в обе стороны было перекрыто.
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Красный Хутор, Щетиновка, хутор Старый, посёлок Горьковский (в результате атаки на инфраструктурный объект связи ранены два человека), Сподарюшино, Ровеньки (повреждены семь частных домовладений, три автомобиля, ЛЭП). 
В Курской области обстреляна агроферма в селе Николаево-Дарьино, повреждено около десяти построек. 
В Херсонской области украинцы продолжают массированный обстрел населённых пунктов левобережья (Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань, Крынки, Казачьи Лагери, Днепряны, Песчановка, Саги, Новая Маячка, Раденск, Кардашинка). Здесь удалось отбить попытку украинцев высадиться на остров Большой Потёмкин, "в островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении - позиция одного из подразделений ВСУ в районе н. п. Новоберислав".
В Донбассе на протяжении 80 дней обнаружено и обезврежено более 4 тыс. взрывоопасных предметов.
В результате украинского обстрела села Кумачово в ДНР погибла мирная жительница.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Пожар на пороховом заводе признан терактом, сильные обстрелы Херсонской области, 6 тувинских военнослужащих покинули часть
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Донецке и Херсонской области, раненые в Курской
» Украинцы атакуют российские регионы, с начала СВО в "старых" регионах РФ ранены десятки детей, 7 погибли
» Украинцы атакуют российские регионы, трое раненых в Курской области
» ВСУ атакуют Курскую область картонными дронами, в Белгородской повреждено 176 соцобъектов, в ДНР погибли мирные жители
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Резьба по камню, гастрономическое представление и традиции русских праздников на выставке-форуме "Россия"

  • 22:04
  • 166

Генсек НАТО шокирован бомбёжками Газы; в Италии закрасили произраильские муралы; в Израиле знали о подготовке ХАМАС к атаке

  • 19:44
  • 233

В британских школах десятилеткам рассказывают, как счастливы мальчики, становясь девочками

  • 13:36
  • 255

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР погибла женщина

  • 13:03
  • 252

Офицеры ВСУ рассказали западным СМИ об ожиданиях и реальности в столкновениях с русскими военными

  • 12:30
  • 265

Крупнейшая британская газета рассказала историю русского отца, расправившегося с педофилом, и вызвала горячее одобрение читателей

  • 21:19
  • 498
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru