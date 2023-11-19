Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР погибла женщина

островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении - позиция одного из подразделений ВСУ в районе н. п. Новоберислав".

В Херсонской области украинцы продолжают массированный обстрел населённых пунктов левобережья (Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань, Крынки, Казачьи Лагери, Днепряны, Песчановка, Саги, Новая Маячка, Раденск, Кардашинка). Здесь удалось отбить попытку украинцев высадиться на остров Большой Потёмкин, "в