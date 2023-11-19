Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР погибла женщина

Обломки уничтоженного беспилотника ВСУ упали
на Горьковское шоссе в районе подмосковного посёлка Монино, задев один из автомобилей, движение в обе стороны было перекрыто.
В Белгородской области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА: Красный Хутор, Щетиновка, хутор Старый, посёлок Горьковский (в результате атаки на инфраструктурный объект связи ранены два человека), Сподарюшино, Ровеньки (повреждены семь частных домовладений, три автомобиля, ЛЭП).
В Курской области обстреляна
агроферма в селе Николаево-Дарьино, повреждено около десяти построек.
В Херсонской области украинцы продолжают массированный обстрел
населённых пунктов левобережья (Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань, Крынки, Казачьи Лагери, Днепряны, Песчановка, Саги, Новая Маячка, Раденск, Кардашинка). Здесь удалось отбить попытку украинцев высадиться на остров Большой Потёмкин, "в островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении - позиция одного из подразделений ВСУ в районе н. п. Новоберислав".
В Донбассе на протяжении 80 дней обнаружено и обезврежено более 4 тыс. взрывоопасных предметов.
В результате украинского обстрела села Кумачово в ДНР погибла
мирная жительница.