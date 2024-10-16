В Петербурге и Владимирской области мигранты убили пенсионерок, в Подмосковье дети мигрантов напали на беременную женщину

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отнесении к числу особо тяжких преступлений организации незаконной миграции , совершенной организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Предлагается установить за это наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, штрафа от 3 млн до 5 млн рублей или лишения права занимать определённые должности на срок до 10 лет.

В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к лишению свободы менее чем на год.