В Петербурге и Владимирской области мигранты убили пенсионерок, в Подмосковье дети мигрантов напали на беременную женщину

Во Владимире задержан мигрант из Таджикистана, убивший
пенсионерку. После убийства он сперва уехал из РФ, но потом вернулся.
В Петербурге мигрант из Узбекистана сдавал назад на тротуаре и насмерть сбил
пенсионерку.
В Саратове пятеро мигрантов задержаны за массовую драку
в центре города.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отнесении к числу особо тяжких преступлений организации незаконной миграции, совершенной организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Предлагается установить за это наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, штрафа от 3 млн до 5 млн рублей или лишения права занимать определённые должности на срок до 10 лет. В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к лишению свободы менее чем на год.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отнесении к отягчающим наказание обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные Следственного комитета, "в этом году число таких преступлений увеличилось в три раза - до 8 тыс. эпизодов".