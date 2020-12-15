Думе рекомендовали резко расширить список тех, кто подвергается обязательной геномной регистрации

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Думе принять правительственный законопроект, резко расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации.

Согласно законопроекту, такая регистрация станет обязательной для всех осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту.

Сравним: сейчас геномная регистрация обязательна только для осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий.







